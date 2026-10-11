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Зіркова Віттоцці назвала фавориток нового сезону Кубку світу

Руслан Травкін — 11 жовтня 2026, 22:23
Зіркова Віттоцці назвала фавориток нового сезону Кубку світу
Ліза Віттоцці
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Італійка Ліза Віттоцці вважає, що відразу кілька біатлоністок будуть претендувати на перемогу в Кубку світу сезону-2026/27.

Її слова цитує Sport.de.

"Я думаю, що фавориток буде кілька. Осеан Мішелон, яка демонструє стабільні виступи, може стати сюрпризом.

Це буде захопливий сезон для Ельвіри Еберг, Жульї Сімон та Марен Кіркейде.

Також є одна чи дві спортсменки, які, можливо, були трохи менш стабільними минулого сезону, але можуть знову зробити ривок уперед цього року", – прогнозує Віттоцці.

31-річна біатлоністка за підсумками сезону-2025/26 посіла третє місце загального заліку Кубку світу. Сезон-2024/25 вона повністю пропустила через травму, а перед цим стала чемпіонкою в сезоні-2023/24.

На Олімпійських іграх 2026 Віттоцці увінчала свою біатлонну кар'єру золотою медаллю в гонці переслідування.

Раніше Ліза розповіла, що може завершити кар'єру до Олімпіади 2030.

Віттоцці Кубок світу з біатлону

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