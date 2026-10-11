Зіркова Віттоцці назвала фавориток нового сезону Кубку світу

Італійка Ліза Віттоцці вважає, що відразу кілька біатлоністок будуть претендувати на перемогу в Кубку світу сезону-2026/27.

Її слова цитує Sport.de.

"Я думаю, що фавориток буде кілька. Осеан Мішелон, яка демонструє стабільні виступи, може стати сюрпризом.

Це буде захопливий сезон для Ельвіри Еберг, Жульї Сімон та Марен Кіркейде.

Також є одна чи дві спортсменки, які, можливо, були трохи менш стабільними минулого сезону, але можуть знову зробити ривок уперед цього року", – прогнозує Віттоцці.