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Джима посіла 7-ме місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Австрії

Денис Шаховець — 18 листопада 2024, 14:00
Джима посіла 7-ме місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Австрії
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоністка збірної України Юлія Джима взяла участь в індивідуальній гонці в межах відкритого чемпіонату Австрії. 33-річна українка з одним промахом, зробленим на третій стрільбі, посіла 7-ме місце.

Цікаво, що всі три призерки, як і Джима, заробили по одній хвилині штрафу, хоч і на різних вогневих рубежах. Проте вони продемонстрували значно кращу швидкість на дистанції.

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Перемогу здобула словенка Полона Клеменчич, срібну нагороду виборола Мілена Тодорова з Болгарії, а третій результат на фініші продемонструвала австрійка Анна Гандлер.

Лідерка збірної Австрії Ліза Тереза Гаузер з чотирма штрафними хвилинами в пасиві посіла шосте місце, випередивши Джиму на чотири секунди.

Результати гонки:

1. Полона Клеменчич (0+0+0+1) 29:41,8

2. Мілена Тодорова (0+1+0+0) +3,8

3. Анна Гандлер (1+0+0+0) +8,7

4. Валентина Дімітрова (0+1+0+1) +33,9

5. Лора Хрістова (1+1+0+0) +51,3

6. Ліза Тереза Гаузер (1+2+0+1) +58,3

7. Юлія Джима (0+0+1+0) +1:02,6

Нагадаємо, напередодні Джима посіла 14-те місце у спринті на чемпіонаті Австрії. Новий сезон Кубку світу стартує 30 листопада етапом у фінському Контіолахті.

Юлія Джима

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