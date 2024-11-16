Стрільба проти вітру. Українець Мандзин виграв золото в індивідуальній гонці на чемпіонаті Швеції

В Ідре відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка в межах відкритої першості Швеції. Чоловіки змагалися на дистанції 15 кілометрів з чотирма вогневими рубежами. Гонка проходила за сонячної, але вкрай вітряної погоди. Перемогу здобув 21-річний український біатлоніст Віталій Мандзин, який стартував з останньої, 70-ї позиції.

Тернопільський біатлоніст розпочав гонку безпомилково. Продовжив у тому ж дусі, і на екваторі став лідером. На третьому рубежі помилився останнім пострілом, але зберіг першу позицію. А на кульмінаційній стрільбі працював довго, вицілював, боровся з вітром. Але навіть після однієї хиби вийшов на останнє коло з перевагою в понад 40 секунд над шведом Неліном та естонцем Гелдна. Розтринькати таку перевагу було вже майже неможливо – українець фінішував на першій позиції, випередивши титулованих шведів, господарів траси.

У топ-10 фінішував і Антон Дудченко. Він лідирував після першого вогневого рубежу, однак другий став провальним – чотири постріли в нікуди. Потім був зразковим, але та провальна стрільба позбавила українця нагороди. У топ-20 фінішували Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко та Денис Насико.

Основа шведської команди переважно стартувала в останній стартовій групі, напевно, моделюючи нові правила, які запровадила IBU на прийдешній сезон. Неідеальну стрільбу компенсували швидкістю, хоча вона ще й не оптимальна. Кращим серед господарів став Єспер Нелін, в нього срібло, а Віктор Брандт фінішував на третій позиції.

Зіркові Себастьян Самуельсон та Мартін Понсілуома відповідно на 5-й та 8-й сходинках. В обидвох по чотири неточних постріли.

Результати гонки:

1. Віталій Мандзин (0+0+1+1) 40:15,7

2. Єспер Нелін (1+0+1+2) +44,8

3. Віктор Брандт (0+2+2+1) +1:10,5

…

7. Антон Дудченко (0+4+0+0) +2:35,4

14. Богдан Цимбал (0+0+1+2) +3:45,4

15. Руслан Ткаленко (1+0+1+3) +4:02,0

16. Денис Насико (2+1+2+1) +4:05,2

39. Тарас Лесюк (1+2+2+3) +6:50,5

40. Сергій Супрун (1+1+0+1) +6:59,9

43. Богдан Борковський (3+3+0+2) +7:45,9

48. Артем Тищенко (0+3+1+2) +8:48,7

Результати гонки

У неділю, 17 листопада, чоловіки на відкритому чемпіонаті Швеції змагатимуться у спринті.