Відома шведська біатлоністка пропустить сезон-2024/25

Відома шведська біатлоністка Лінн Гестблом (Перссон) вирішила пропустити сезон-2024/25.

Про 30-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Звичайно, що я хотіла зиму сповнену змагань, але реабілітація потребує часу. Для того, щоб наступної зими мати найкращі шанси в олімпійському сезоні, то я хочу дати реабілітації час, необхідний для того, щоб правильно сформувати тіло", – написала біатлоністка.

Нагадаємо, через проблеми з плечем Лінн достроково завершила минулий зимовий сезон після завоювання срібла в естафеті на чемпіонаті світу. В серпні вона перенесла операцію на плечі, спочатку прогнозувалося, що вона пропустить лише стартову частину сезону.

Влітку поточного року Перссон вийшла заміж і з тих пір виступає під прізвищем свого чоловіка, Гестблом.

Раніше повідомлялося про те, що Ганна Еберг може пропустити перші гонки нового сезону.