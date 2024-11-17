Джима посіла 14-те місце у спринті на чемпіонаті Австрії

Біатлоністка збірної України Юлія Джима взяла участь у спринтерській гонці в межах відкритого чемпіонату Австрії. 33-річна українка з двома промахами, зробленими на стрільбі лежачи, посіла 14-те місце.

Цікаво, що найкраща серед австрійок Ліза Тереза Гаузер із ідентичною до Джими роботою на вогневих рубежах показала 4-й підсумковий час на фініші, а трійку призерів склали представниці інших країн.

Золоту нагороду виграла словенка Анамарія Лампіч. Друге місце завдяки ідеальній стрільбі посіла болгарка Лора Хрістова, а на третій щабель п'єдесталу піднялася ще одна представниця Словенії Полона Клеменчич.

Результати гонки:

1. Анамарія Лампіч (0+1) 20:10,1

2. Лора Хрістова (0+0) +16,8

3. Полона Клеменчич (0+1) +36,3

4. Ліза Тереза Гаузер (2+0) +41,8

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14. Юлія Джима (2+0) +1:34,3

Нагадаємо, новий сезон Кубку світу стартує 30 листопада етапом у фінському Контіолахті. У стартовий змагальний день відбудуться класична та одиночна змішані естафети.