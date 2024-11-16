Підручний – влучний, брати Бо – без медалей. У Шушені відбувся чоловічий спринт

У Шушені відбулась чоловіча спринтерська гонка в межах відкритого чемпіонату Норвегії. Окрім господарів, участь у змаганнях взяли основні склади французької та італійської команд, а також представники інших країн.

Від України був єдиний учасник – 33-річний Дмитро Підручний. З понад сотні учасників українець вийшов на дистанцію під 88-м стартовим номером.

Загалом, чимало елітних біатлоністів були заявлені в "хвості" гонки, моделюючи перегони на етапах Кубку світу, які будуть відбуватись за схожим форматом.

Підручний не вразив швидкістю на першому колі. Натомість снайперськи спрацював на стрільбі лежачи. Хоча влучність не дозволила конкурувати з часом проміжних лідерів. Стрільбу з положення стоячи Дмитро також перетворив на бенефіс. Але у спринті потрібна ще й швидкість, а вона в українця ще, схоже, не оптимальна. Тому навіть з двома "нулями" – лише 25-та позиція на фініші й відставання від лідера більш ніж на хвилину.

Швидше за все, підготовку будували таким чином, аби "набрати" ближче до чемпіонату світу – це звична концепція для українського біатлону. Тож Дмитро ще однозначно має "розбігтись".

Боротьба за медалі видалась суто норвезькою, хоча в неї намагалися втрутитись французи та італійці. Скандинави ведуть боротьбу за останні путівки в головну команду, тож внутрішня конкуренція там зашкалює, тому вони й рвали під собою неабияк!

Перший номер світового рейтингу Йоганнес Бо випав з боротьби після другої стрільби – дві хиби, два штрафних кола. Так само не впорався у вирішальний момент італієць Томмазо Джакомел.

Перемогу здобув досвідчений Ветле Крістіансен, який стріляв бездоганно й "котив" на рівні. Вебйорн Соерум завдяки потужному третьому колу виборов срібло, а третя позиція в ще одного норвежця Мартіна Улдаля – саме цей хлопець виграв контрольну гонку під час внутрішнього старту норвезької збірної.

Результати гонки:

1. Ветле Крістіансен (0+0) 23:40,5

2. Вебйорн Соерум (1+0) +2,4

3. Мартін Улдаль (0+0) +7,7

...

25. Дмитро Підручний (0+0) +1:19,5

Нагадаємо, Дмитро Підручний готується до сезону з особистим тренером, словацьким фахівцем Юраєм Санітрою. Основна команда під керівництвом Надії Бєлової перебуває на тренувальному зборі у швецькому Ідре. Там сьогодні відбулася коротка індивідуальна гонка в межах відкритої першості Швеції, де золото здобув Віталій Мандзин.

Після спринтів в Ідре, ймовірно, визначиться склад команди, яка представлятиме Україну на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.