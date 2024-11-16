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Христина Дмитренко посіла 6 місце в індивідуальній гонці в Ідре

Денис Шаховець — 16 листопада 2024, 14:50
Христина Дмитренко посіла 6 місце в індивідуальній гонці в Ідре
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції відбулася коротка індивідуальна гонка у жінок, участь у якій взяли одразу 5 представниць України.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка з трьома промахами в пасиві посіла 6 місце. Решта наших землячок не потрапили до десятки найкращих.

Перемогу в гонці здобула Анна Маґнуссон, якій вдалося закрити всі мішені. Ельвіра Карін Еберґ стала срібною призеркою, а на третій щабель п'єдесталу пошани піднялася Джоанна Скоттхайм. Тож усі медалі дісталися шведкам.

Результати гонки:

1. Анна Маґнуссон (0+0+0+0) 34:57,3

2. Ельвіра Карін Еберґ (1+0+0+0) +54,1

3. Джоанна Скоттхайм (1+1+0+0) +1:48,8

...

6. Христина Дмитренко (0+1+1+1) +4:01,9

13. Анна Кривонос (1+2+0+2) +5:45,6

15. Надія Бєлкіна (0+1+1+2) +6:39,7

21. Анастасія Меркушина (2+1+0+2) +7:35,4

22. Лілія Стеблина (0+1+3+2) +7:39,2

Зазначимо, що в стартовому листі на гонку значилися 9 українок, але Ксенія Приходько, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина не стартували.

Нагадаємо, у чоловічій короткій індивідуальній гонці завдяки хорошій стрільбі за непростих погодних умов перемогу здобув українець Віталій Мандзин.

Анастасія Меркушина Надія Бєлкіна Анна Кривонос Христина Дмитренко

Анастасія Меркушина

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