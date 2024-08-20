Титулована біатлоністка оголосила про відновлення кар'єри

25-річна шведська біатлоністка Тільда Йоганссон оголосила про повернення до змагань через сім місяців після рішення завершити кар'єру.

Про це Тільда Йоганссон написала на своїй сторінці в Instagram.

"Знов закохуватися в спорт, у якому ти виріс, було важко. У ньому є все: злети, падіння з травмами, тривога щодо продуктивності. Ще 7 місяців тому я була на 98% впевнена, що більше ніколи не буду виступати в біатлоні. Тож те, що я змагаюся цими вихідними, для мене справжнє диво.

Наполегливо працювала, щоб знову знайти своє справжнє розуміння цього виду спорту. Іноді люблю біатлон, іноді мені шкода, щоб я дізналася про існування спорту. Вдячна за прогрес моїй команді та всім навколо, хто все ще вірить у мене, коли навіть я у себе не вірю", — написала Йоганссон.