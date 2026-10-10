Віттоцці розповіла, скільки ще триватиме її кар’єра

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці не впевнена в тому, що її кар'єра триватиме до зимової Олімпіади-2030 у французьких Альпах.

Слова спортсменки наводить Ski Nordique.

"Я вирішила продовжити, тому що мені досі подобається те, чим я займаюся, я добре почуваюся фізично, а мій рівень виступів залишається дуже високим. Я не хочу створювати собі зайвий тиск через необхідність дістатися Олімпійських ігор 2030 року. Прийматиму рішення рік за роком", – заявила італійка.

Нагадаємо, на домашній Олімпіаді-2026 Віттоцці виграла гонку переслідування, принісши Італії перше в історії олімпійське золото в біатлоні. Після цього Ліза розглядала можливість завершення кар'єри вже наприкінці минулого сезону, проте вирішила продовжити виступи.