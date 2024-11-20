Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Чинна володарка Кубка світу пропустить етап у Контіолахті

Олег Дідух — 20 листопада 2024, 12:49
Чинна володарка Кубка світу пропустить етап у Контіолахті
Ліза Віттоцці
FISI

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці пропустить стартовий етап Кубку світу сезону-2024/25 у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

За їхньою інформацією, відсутність чинної володарки Кубку світу пов’язана з проблемами зі спиною. Свій склад на етап у Контіолахті італійці оголосили ще на початку листопада, прізвище Віттоцці в ньому було присутнє.

Наразі Ліза знаходиться на тренувальному зборі в австрійському Обертілліаху, і сподівається виступити на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені (13 – 15 грудня).

На першому етапі в Контіолахті відбудеться відразу три особисті гонки: індивідуальна, спринт і переслідування.

Раніше склад на стартовий етап оголосила збірна Німеччини.

Віттоцці Кубок світу з біатлону

Віттоцці

Зіркова італійська біатлоністка поскаржилась на проблеми зі спиною
Збірна Італії з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубку світу
Віттоцці завоювала престижну нагороду в Італії
Віттоцці та Фак виграли гонки City Biathlon 2024, Джима – знялася
Біжить, стріляє, всіх лякає! Віттоцці у шаленій формі чекає на новий сезон

Останні новини