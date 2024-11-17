Стрільба – ідеальна, швидкість – провальна. Підручний фінішував за межами топ-20 в елітному масстарті у Шушені

У норвезькому Шушені світова біатлонна еліта змагалась у мас-старті. Дмитро Підручний, єдиний представник від України, посів 25-те місце серед 40 учасників.

Українець прекрасно впорався з першою стрільбою і вийшов на трасу десятим, але втратив пів хвилини по дистанції. Дмитро виглядав на трасі важкувато. На другий рубіж прийшов вже за межами першої двадцятки, але знову вклинився в неї після другої поспіль ідеальної стрільби, причому зумів побороти сильний вітер.

Четверте коло – майже копія попередніх: нешвидкий хід, але знову Дмитро вибив усі п’ять мішеней. Хоча це й не дозволило зберегти місце в топ-20. А на останньому рубежі Дмитро підтримав високий стрілецький рівень, проте відігравати позиції на лижні було непросто. Лідер світового заліку Йоганнес Бо провалив вже першу стрільбу – два неточних промахи, після чого випав з радарів.

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Лідерство захопив Емільєн Жаклен із Франції, але він провалив другу стрільбу і пропустив вперед несамовитих норвежців. На екваторі гонки її очолили Ветле Крістіансен та Ендре Стрьомсгейм, які відірвались від переслідувачів на 25 секунд! Вони синхронно мали по одному промахові на вирішальному рубежі, разом пробігли штрафні кола й навіть зберегли лідерство з комфортним відривом від переслідувачів. Саме цим норвежцям судилося розіграти золото та срібло масстарту.

Стрьомсгейм відчепив опонента на останньому затяжному підйомі, Крістіансен темпу молодшого партнера по збірній не витримав і повністю виключився з боротьби. Третім фінішував ще один норвежець – Олаф Ботн. Йоганнес Бо – лише 17-й.

Результати гонки:

1. Ендре Стрьомсгейм (0+0+0+1) 37:21,0

2. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+1) +25,5

3. Йохан-Олав Ботн (0+0+1+2) +31,2

...

25. Дмитро Підручний (0+0+0+1) +2:47,6

Нагадаємо, напередодні у спринті Дмитро Підручний також показав 25-й результат – зі стовідсотковим стрілецьким результатом.