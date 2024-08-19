Важка втрата: українська біатлоністка зламала ногу на тренуванні

Одна із лідерів жіночої збірної України з біатлону Ірина Петренко зламала ногу під час тренування та вибула на тривалий термін.

Про це повідомляє Biathlon News.

32-річна спортсменка буде змушена протягом місяця ходити в гіпсі, а потім на неї чекатиме тривале відновлення. Терміни повернення невідомі.

Петренко виступає за збірну України з 2013 року. У минулому сезоні вона посіла 41-ше місце у загальному заліку Кубку світу.

Раніше повідомлялося, що український біатлоніст отримав суворе покарання за порушення антидопінгових правил.