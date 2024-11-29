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Знайомі голоси. Відомо, хто коментуватиме біатлон на Суспільному

Денис Шаховець — 29 листопада 2024, 10:40
Знайомі голоси. Відомо, хто коментуватиме біатлон на Суспільному
Getty Images

Склад українських коментаторів на біатлонний сезон-2024/25 залишиться без змін. Гонки етапів Кубку світу та чемпіонату світу на "Суспільному" коментуватимуть Андрій Столярчук, Владислав Шалота, Андрій Сухецький та Ігор Астапенко.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Зазначимо, що суспільний мовник не буде транслювати гонки етапів Кубку IBU, оскільки їхній показ раніше скасував європейський бродкастер.

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Нагадаємо, перший етап Кубку світу розпочнеться в фінському Контіолахті 30 листопада одиночною та класичною змішаними естафетами.

Раніше стали відомі склади українських чоловічої та жіночої збірних на перший етап Кубку світу.

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