Знайомі голоси. Відомо, хто коментуватиме біатлон на Суспільному

Склад українських коментаторів на біатлонний сезон-2024/25 залишиться без змін. Гонки етапів Кубку світу та чемпіонату світу на "Суспільному" коментуватимуть Андрій Столярчук, Владислав Шалота, Андрій Сухецький та Ігор Астапенко.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Зазначимо, що суспільний мовник не буде транслювати гонки етапів Кубку IBU, оскільки їхній показ раніше скасував європейський бродкастер.

Нагадаємо, перший етап Кубку світу розпочнеться в фінському Контіолахті 30 листопада одиночною та класичною змішаними естафетами.

Раніше стали відомі склади українських чоловічої та жіночої збірних на перший етап Кубку світу.