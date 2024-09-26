Зірок – на дно протоколу, "ноунеймів" - у першу лінію, любителям швидкісної їзди – гроші! IBU творить революцію

27-28 вересня у Сербії відбудеться Конгрес міжнародної федерації біатлону.

Однак кілька важливих рішень було затверджено на засіданні Виконавчого комітету IBU.

Операція "нумерація"

IBU ламає систему заради видовища змагань. Забудьте про часи, коли «топи» в особистих гонках вилітали на дистанцію в першій стартовій групі, швидко ладнали свої справи, а ви спали всю другу половину гонки або ж взагалі тиснули на "off" трансляції.

Тепер сильні світу цього починатимуть гонку (спринт та "індивідуалку") у визначених стартових групах залежно від рейтингу на Кубку світу, а не за вибором стартової групи. Топ "п’ятнадцятка" поточного загального заліку Кубку світу стартуватимуть під номерами від 46 до 75.

Ба більше, найкращі спортсмени з кожної країни, які не входять до топ-30, відкриватимуть змагання. Результат їм точно не гарантовано, а от увага телекамер та глядачів – сто відсотків!

До сьогоднішнього дня "монстри" обирали групу, а місце в ній визначав жереб. Тобто, умовний Йоганнес Бо разом зі штабом визначили, що у ході гонки, згідно з прогнозом, припікатиме зимове сонечко, траса буде топитись. Навіщо ризикувати, місити кашу – тому й заявились в першу групу, а під яким номером то вже другорядне.

Або ж умовний Емільєн Жаклен, розуміючи що буде снігопад, стартує в другій групі. А нехай ті хто слабкіше, лижню з гальмівного свіжого снігу йому прокладуть.

Сподіваємось, це вже минуле. Хоча, не факт що штучне вирівнювання шансів призведе до прогресу багатьох слабкіших біатлоністів, адже виглядає все як навмисна фора. Але вже добре, що розуміння про відсутність великої конкуренції в організаторів таки є. Суто норвезькі розбірки на трасі вже почали набридати.

Хоча головна ідея – зберігати постійну увагу глядачів – трибунних та диванних – до кінця гонки. Бо все це рейтинги, реклама, гроші.

Платний "автобан"

Про гроші є окреме рішення. І воно про стимули. Нове правило дозволить стріляючим лижникам "настріляти" більше на свої банківські рахунки.

Призові збільшили на сім відсотків у порівнянні з попереднім сезоном. Також запровадили нові категорії виплат для спортсмена з найкращим чистим часом в гонці переслідування. Адже зазвичай атлети в такій дисципліні б’ються за позиції в протоколі, не переймаючись чистим часом. Тепер, можливо, летітимуть по трасі, прикрашаючи боротьбу за місця, скажімо, нижче десятого! За таким же принципом фінансово стимулюють найшвидших спортсменів на кожному етапі естафети – вони теж будуть отримувати окремі виплати.

Збільшать і виплати за позицію в гонці кубку світу. За 30-ту позицію біатлоніст отримає 200 євро – так саме як і в минулому сезоні, а вже ціна 29-го збільшується на 50 євро. 300 проти торішніх 250. Чим вище в протоколі – тим збільшення суттєвіше. За десяту позицію 3500 євро, а торік було на 250 менше. Лідерська ставка так і залишиться – 15 тисяч європейських умовних одиниць. За друге місце – 12.000 євро. А от вже третя, бронзова, зросла з 9 до 10 тисяч.

Чекаємо на новий сезон, він стартує наприкінці листопада! Віримо, що й українські біатлоністи та біатлоністки долучаться до створення оновленого спортивного видовища!