Збірна України назвала склад на перший етап Кубку IBU

Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад чоловічої команди на перший етап Кубку IBU сезону-2024/25.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Склад чоловічої збірної України: Денис Насико, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк та Сергій Супрун

Склад жіночої збірної України: Лілія Стеблина, Надія Бєлкіна, Любов Кипʼяченкова, Дарина Чалик, Ксенія Приходько, Ірина Петренко

Перший етап Кубку IBU відбудеться в шведському Ідре з 28 листопада по 1 грудня. В програмі заплановані спринти та гонки переслідування.

Раніше став відомий склад жіночої збірної України на перший етап Кубку світу.