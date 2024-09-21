Пристебніть ремені! Доротея Вірер зізналась у продовженні кар'єри українському майстру

Всесвітньо відома італійська біатлоністка Доротея Вірер повертається у великий біатлон після роботи на телебаченні!

Про це "Чемпіону" стало відомо після спілкування з українським виробником біатлонного спорядження Юрієм Татариновим. Він вже давно виробляє ремені для гвинтівок топбіатлоністів планети.

Юро, на зв’язку Доро!

Вірер була серед тих з італійської команди кого "одягає" сум'янин. І нещодавно титулована атлетка замовила в нього ремені. Найголовніше – написала, що потребує інвентар для нового сезону! Далі, дослівно:

"Я буду робити все, що в моїх силах на етапах Кубку світу. Хоча розумію, що я стаю все старшою. Подивимось як піде. Дякую, Юрій", – написала 34-річна Доро своєму сумському збруяреві.

А здавалось, Доротея та "фузея" вже не друзі

Олімпійська призерка, чемпіонка світу Доротея Вірер зійшла з траси після Чемпіонату світу-2024 в чеському Нове-Место. Сказала, що має проблеми зі здоров’ям і їй треба перезавантаження, достроково завершивши сезон.

Тоді в коментарі нашому сайту італійка натякнула на завершення кар'єри чи принаймні на перерву у виступах.

Влітку стріляла хіба гострим словом на телебаченні – працювала експерткою в Парижі під час Олімпіади-2024. Здавалось, медійну атлетку кадр затягне безповоротно, і свою "фузею" (вид старовинної рушниці) прима таки закине.

Але таки ні – Доротея вже тренується! А ще раніше казала, що хоче відновитись аби піти красиво вже після домашньої Олімпіади-2026 в Антхольц-Антерсельві.

Королева повернулася після "зради"

Внутрішня конкурентка та перший номер світового рейтингу Ліза Вітоцці також "прив’язана" до українського зброяра! А її перемога в шоу-гонці у німецькому Дрездені – має цікаву історію. Звісно, з українським слідом!

Міжнародний союз біатлоністів опублікував захопливий відеофрагмент перегонів в Дрездені. Вітоцці мала проблеми з гвинтівкою, через це провалила вогневий рубіж, потім відстрілялась як вона вміє, і виграла гонку, навіть загубивши палицю на дистанції! Але "фішка" не в цьому!

На передньому плані ремінь до гвинтівки, який виготовив і власноручно підписав Юрій Татаринов Знімок відео

На крупному плані на ремені гвинтівки біатлоністки видно напис Lisa. А це біатлонне "татуювання" свого часу їй наніс вищезгаданий майстер Юрій! Він каже – коли в Лізи були певні провали в гонках – вона відклала цей ремінь.

"Але тепер коли вона стала королевою, то знову повернула мій ремінь", – з гордістю за свій продукт каже Юрій.

Сподіваємось, новий сезон, який вибухне в ендшпілі листопада знову подарує затягне у вир незабутніх спортивних емоцій! Бо, як бачимо, всі готуються на повну.