Віттоцці: Я націлена на Кубок світу

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці заявила, що у новому сезоні ставить перед собою завдання перемогти в загальному заліку Кубку світу.

Слова спортсменки наводить Corriere delle Alpi.

"Мені подобається ставити перед собою великі цілі, це надає мені енергії та мотивації. Я вже кілька років націлена на Кубок світу.

У цей період я почувалася добре фізично, і я цим задоволена. Психологічно я почуваюся набагато вільніше — можу самовиражатися та робити те, що люблю, без будь-якого тиску", – заявила італійка.