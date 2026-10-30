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Віттоцці: Я націлена на Кубок світу

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 18:36
Віттоцці: Я націлена на Кубок світу
Ліза Віттоцці
Getty Images

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці заявила, що у новому сезоні ставить перед собою завдання перемогти в загальному заліку Кубку світу.

Слова спортсменки наводить Corriere delle Alpi.

"Мені подобається ставити перед собою великі цілі, це надає мені енергії та мотивації. Я вже кілька років націлена на Кубок світу.

У цей період я почувалася добре фізично, і я цим задоволена. Психологічно я почуваюся набагато вільніше — можу самовиражатися та робити те, що люблю, без будь-якого тиску", – заявила італійка.

Віттоцці уже завойовувала Великий кришталевий глобус у сезоні-2023/24. Раніше 31-річна італійка назвала головних фавориток нового сезону Кубку світу, який стартує 26 листопада в фінському Контіолахті.

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