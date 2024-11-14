Пора молодим біатлоністкам приходити на зміну: Білосюк – про виступи на турнірах
Олена Білосюк
Український біатлон
Українська олімпійська чемпіонка Олена Білосюк проходить відновлення після пошкодження коліна та обдумує потенційне завершення кар’єри.
Про це біатлоністка розповіла в інтерв'ю Sport-express.
"Досі триває процес реабілітації після травми колін. Її отримала під час тренування. Поступово ситуація покращується. Але, як мені казали лікарі, цей процес має зайняти 9-12 місяців.
Виступи на змаганнях? Як Бог дасть. Думаю, що пора вже молодим українським біатлоністкам приходити на зміну і демонструвати аналогічні результати на міжнародних змаганнях. Чекаю на це!... Тренуюсь у міру своїх можливостей", – зазначила Білосюк.
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