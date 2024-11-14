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Пора молодим біатлоністкам приходити на зміну: Білосюк – про виступи на турнірах

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 11:47
Пора молодим біатлоністкам приходити на зміну: Білосюк – про виступи на турнірах
Олена Білосюк
Український біатлон

Українська олімпійська чемпіонка Олена Білосюк проходить відновлення після пошкодження коліна та обдумує потенційне завершення кар’єри.

Про це біатлоністка розповіла в інтерв'ю Sport-express.

"Досі триває процес реабілітації після травми колін. Її отримала під час тренування. Поступово ситуація покращується. Але, як мені казали лікарі, цей процес має зайняти 9-12 місяців.

Виступи на змаганнях? Як Бог дасть. Думаю, що пора вже молодим українським біатлоністкам приходити на зміну і демонструвати аналогічні результати на міжнародних змаганнях. Чекаю на це!... Тренуюсь у міру своїх можливостей", – зазначила Білосюк.

Раніше повідомлялося, що досвідчена українська біатлоністка Ірина Петренко пропустить перший етап Кубку світу з біатлону.

біатлон Олена Білосюк

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