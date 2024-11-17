Хуртовина Христини! Українка зупинилася за крок від медалі у спринті чемпіонату Швеції
Христина Дмитренко продемонструвала найкращий результат серед українських біатлоністок у спринтерській гонці на 7,5 км на відкритій першості Швеції в Ідре. Українка показала четвертий час. Перемогла титулована шведка Ельвіра Еберг.
Дмитренко припустилася одного промаху на першому вогневому рубежі. На стрільбі стоячи вже ризикнула – стріляла швидко і, головне, влучно – розстріляла мішені та вийшла на останнє коло другою. На фініші програла кілька секунд шведці Еллі Галварсон, але на дистанції ще боролись претендентки на медалі, зокрема, й Ельвіра Еберг.
У підсумку Еберг прийшла на фініш з першим часом. Здавалося, Христині залишиться "бронза". Але все "зіпсувала" Анна Карін Гайденберг. Попри три хиби на "стійці", шведка вклинилась у першу трійку, а Дмитренко посунула на 4-ту позицію. Напередодні Христина фінішувала на 6-й позицій в короткій індивідуальній гонці.
Цікаво, що Дмитренко показала десятий загальний час швидкості на дистанції. Лідерці, Ельвірі Еберг, вона програла 1:37,4 хвилини.
Анна Кривонос фінішувала з 14-м результатом. Пів гонки вона йшла в першій десятці, але підвів неточний постріл на стрільбі стоячи.
Анастасія Меркушина також боролась за "десятку", однак на другій стрільбі дала про себе знати хурделиця, хоча українка вийшла з ситуації гідно. Але один промах і штрафне коло посунули її за межі топ-10. У підсумку 17-те місце на фініші.
У пориви вітру та снігу потрапили й шведки Анна Магнусон та Ельвіра Еберг – у них три та два промахи відповідно. Але ці біатлоністки демонстрували вищу швидкість на дистанції. До топ-20 забігла й Олена Городна – в неї 16-та підсумкова позиція.
Результати гонки:
1. Ельвіра Карін Еберґ (0+2) 23:09,2
2. Анна-Карін Гайденберг (0+3) +48,6
3. Елла Галварссон (0+3) +50,0
4. Христина Дмитренко (1+0) +53,7
...
14. Анна Кривонос (0+1) +1:55,6
16. Олена Городна (1+0) +2:06,9
17. Анастасія Меркушина (0+1) +2:10,8
21. Надія Бєлкіна (1+2) +2:48,0
22. Олександра Меркушина (2+0) +2:51,9
32. Дарина Чалик (2+3) +3:56,0
40. Лілія Стеблина (1+4) +4:51,9
41. Ксенія Приходько (2+2) +4:56,2
Відзначимо, що на чемпіонаті Швеції організатори активно моделюють майбутні гонки етапів Кубку світу, що будуть відбуватися за оновленими правилами щодо стартових груп.
Модель дещо себе виправдовує, адже конкретно у цьому спринті напруга трималася до кінця гонки за рахунок пізнього старту топових атлеток. Хоча проявився і негативний момент – хуртовина з’явилась саме в другій частині змагання і частково вплинула на результат.
Нагадаємо, у чемпіонаті Швеції виступає більшість місцевих атлетів, а також основні команди Естонії, Латвії та України. Щоправда, Юлія Джима не стартувала в жодній з двох гонок.
Раніше сьогодні в Ідре відбувся чоловічий спринт. Троє українців фінішували в топ-8.