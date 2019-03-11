У понеділок вночі, 11-го березня перша ракетка України Еліна Світоліна на престижному турнірі серії Premier ОMandatory в Індіан-Веллс зіграє поєдинок третього кола.

Суперницею 24-річної українки стане австралійка Дар'я Гаврілова.

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Матч почнеться не раніше 03:00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр 1

Плеєр 2

Нагадаємо, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.

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Джерело - Чемпіон.