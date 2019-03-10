Юна українка здобула другий титул в сезоні

Українська тенісистка Марія Чернишова здобула титул на турнірі в Анталії.

У фіналі змагань ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 15,000 українська тенісистка, яка отримала третій номер посіву, провела на корті майже дві години і обіграла другу сіяну Елеонору Молінаро з Люксембургу - 6:4, 6:4.

Акутально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

Це був другий фінал для Чернишової на турецьких ґрунтових кортах цього року. В середині лютого вона виграла аналогічний титул в Анталії.

Перемога на турнірі принесе 19-річній харків'янці 100 очок в залік рейтингу ITF World Tennis і допоможе їй увійти до першої двадцятки.

Нагадаємо, раніше Цуренко здобула вольову перемогу в другому колі Індіан-Веллс.

Тим часом Світоліна взяла участь у фотосесії для WTA.

Джерело - Чемпіон.