Сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс

Американки вирішили знятися з турніру.

Відомі американські тенісистки Серена і Вінус Вільямс вирішили не грати на парному чемпіонаті в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє Tennis World USA.

Актуально: Цуренко знялася у фотосесії WTA

Раніше, Серена та Венус заявилися в основну сітку. Цікаво, що тенісистки мали шанс вперше за 20 років зіграти разом на турнірі категорії Premier.

Відзначимо, що сестри переважно виступають разом на турнірах Гранд Слем і Олімпійських іграх

Нагадаємо, Світоліна дізналася свою першу суперницю в Індіан-Уеллсі.

Тим часом Катерина Козлова продовжить боротьбу на турнірі.

Джерело - iSport.