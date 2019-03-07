Сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс

Відомі американські тенісистки Серена і Вінус Вільямс вирішили не грати на парному чемпіонаті в Індіан-Веллсі.
Про це повідомляє Tennis World USA.
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Раніше, Серена та Венус заявилися в основну сітку. Цікаво, що тенісистки мали шанс вперше за 20 років зіграти разом на турнірі категорії Premier.
Відзначимо, що сестри переважно виступають разом на турнірах Гранд Слем і Олімпійських іграх
Нагадаємо, Світоліна дізналася свою першу суперницю в Індіан-Уеллсі.
Тим часом Катерина Козлова продовжить боротьбу на турнірі.
Джерело - iSport.