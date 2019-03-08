Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі

Українка в тандемі з Азаренко поступилася в трьох сетах

Українська тенісистка Еліна Світоліна і білоруска Вікторія Азаренко не змогли подолати перше коло парного турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.

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Українсько-білоруський дует програв у трьох партіях польці Алісії Росольській і китаянці Ян Чжао Сюань - 5:7, 6:4, 8:10. Тенісистки провели на корті 1 годину 33 хвилини. За цей час Азаренко і Світоліна жодного разу не подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок і реалізували 6 брейк-поінтів.

Росольска і Чжао Сюань раз зробили ейс, 6 раз помилилися при введенні м'яча в гру і взяли 6 геймів на подачі суперниць.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Світоліна почне виступ відразу в другому колі, де зустрінеться з американкою Софією Кенін.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Парний розряд, Жінки, Хард

8 березня

Еліна Світоліна, Вікторія Азаренко - Алісія Росольська, Ян Чжао Сюань 5:7, 6:4, 8:10

Джерело - Чемпіон.