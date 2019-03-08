Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна і білоруска Вікторія Азаренко не змогли подолати перше коло парного турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.
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Українсько-білоруський дует програв у трьох партіях польці Алісії Росольській і китаянці Ян Чжао Сюань - 5:7, 6:4, 8:10. Тенісистки провели на корті 1 годину 33 хвилини. За цей час Азаренко і Світоліна жодного разу не подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок і реалізували 6 брейк-поінтів.
Росольска і Чжао Сюань раз зробили ейс, 6 раз помилилися при введенні м'яча в гру і взяли 6 геймів на подачі суперниць.
Нагадаємо, що в одиночному розряді Світоліна почне виступ відразу в другому колі, де зустрінеться з американкою Софією Кенін.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Парний розряд, Жінки, Хард
8 березня
Еліна Світоліна, Вікторія Азаренко - Алісія Росольська, Ян Чжао Сюань 5:7, 6:4, 8:10
Джерело - Чемпіон.