Футболіст із чемпіонату Італії помер від серцевого нападу

Джерело - Football Italia.

Хавбек команди п'ятого італійського дивізіону Кастельфьорентіно Маттіа Джані помер від серцевого нападу, що стався під час матчу.

Нещодавно гру між Ромою та Удінезе, яку перервали через проблеми з серцем Евана Н'Діка, було відкладено на пізніший термін.

Про смерть Джані написало видання Football Italia.

26-річний півзахисник знепритомнів на 15-й хвилині зустрічі, яка проходила в неділю. Повідомляється, що відбулася зупинка серця.

Футболіста відправили до лікарні у Флоренції. У понеділок зранку стало відомо про смерть колишнього гравця Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко.

Італійська федерація футболу (FIGC) оголосила, що найближчі матчі у всіх турнірах під її егідою розпочнуться з хвилини мовчання.

Нагадаємо, Дженоа без травмованого Руслана Малиновського зіграла внічию з Фіорентиною у 32 турі Серії А. Аталанта та Верона не виявили сильнішого.