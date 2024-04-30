Головне
Баварія — Реал 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:17 1090
Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола
Сьогодні 22:33 166
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики
Сьогодні 18:49 224
Миколенко більше не зіграє в нинішньому сезоні АПЛ
Сьогодні 17:15 561
Людмила Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді
Сьогодні 15:45 239
Збірна України дізналась свого наступного суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:11 373
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:44 10649 6
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 329
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10800
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 579
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 18:48 131
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 691
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 729
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 916
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 937
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 809
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 657
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 818
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1023
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 370

Баварія — Реал 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:17 1090 0
Баварія — Реал 0:1. ОНЛАЙН
Фото: UEFA Champions League
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал грають перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбувається на Альянц Арені в Мюнхені. Наш сайт проводить текстову трансляцію гри.

ОНЛАЙН

42' Пробивав Гаррі Кейн у ближній до Луніна кут, але трохи неточно.

40' Мусіала заробляє небезпечний стандарт перед штрафним майданчиком мадридців. Начо збив німецького хавбека.

39' Мусіала під час обробки м'яча. Реал розвиватиме свою атаку.

37' Родріго не дав Мазрауї увірватися в штрафний майданчик. Корнер для мюнхенців.

36' Намагалися в контратаку вибігти мюнхенці, але Мусіала трохи завозився з м'ячем і Кроос встиг зіграти у відборі.

35' Пішов навіс, однак Ноєр потужно кулаками вибив ігровий снаряд подалі.

34' Вінісіус виконував подачу зліва, однак від ноги захисника м'яч вийшов на кутовий.

32' Контролюють зараз м'яч футболісти Реала. До гостроти справа не доходить.

29' Кілька ударів завдали господарі, але мадридці все блокують.

28' Вінісус намагався оббігти Кім Мін Чже у центрі поля, однак кореєць вдало корпус виставив і не пустив вінгера Реала.

27' Мюллер у штрафному майданчику з м'ячем опинився і шукав пасом Кейна, але від ноги Крооса ігровий снаряд відскочив до Луніна.

26' Сане впав біля штрафного майданчика Реала, однак свисток арбітра промовчав.

25' Намагався Мусіала справа прострілити, але цю передачу перехопив Чуамені.

24' ГОООООООООЛ! Реал виходить вперед! Кроос видав філігранну передачу з центру поля, яка вивела Вінісіуса віч-на-віч з Ноєром. Бразилець точно пробив повз голкіпера Баварії.

22' Сане на фланзі невдало прийняв м'яч. Аут для Реала.

21' Кроос та Вінісіус розіграли корнер, але навіс бразильця виявився невдалим.

20' Васкес виконував подачу з правого флангу і заробив перший кутовий для Реала.

19' Кейн шукав розрізним пасом Сане, однак Рюдігер виявився першим на м'ячі.

18' Довго розвивали мадридці позиційну атаку, однак до удару справа не дійшла.

16' Мусіала наважився на дальній удар — неточно.

15' Пішло закидання на Мюллера, однак Томас не зміг обробити м'яч. Лунін розпочинає атаку Реала.

13' Кімміх виконував подачу з правого флангу, Рюдігер виносить м'яч подалі.

12' Мусіала отримав м'яч у штрафному майданчику. Джамал пробив повз ворота.

10' Лаймер класно перехопив м'яч у Родріго, який намагався оббігти австрійця по флангу.

9' Гаррі Кейн з центра поля намагався забити після обрізки Беллінгема, але над поперечкою пролетів м'яч.

8' Сане пробивав з гострого кута — вище воріт.

7' Горецка в центрі поля збиває Вальверде, який намагався розвивати контратаку.

6' Кейн пробивав з-під захисника, Лунін забирає м'яч у руки.

5' Вальверде блокує простріл Кіміха, ще один корнер.

4' Кутовий заробляє Мусіала після прориву в карний майданчик "вершкових".

3' Кейн пасував на Сане, але той не зміг зачепитися за м'яч.

1' Сане виходив сам на сам після класної комбінації господарів. Лунін рятує Реал!

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Гравці виходять на поле!

Команди вже прибули на стадіон та готові до битви

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Баварія: Мануель Ноєр, Нуссаїр Мазрауї, Ерік Даєр, Кім Мін Чже, Йозуа Кімміх, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Джамал Мусіала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Гаррі Кейн

Запасні: Даніель Перец, Свен Ульрайх, Альфонсо Девіс, Рафаел Геррейру, Дайо Упамекано, Александр Павлович, Серж Гнабрі, Матіс Тель, Браян Сарагоса, Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Реал: Андрій Лунін, Ферлан Менді, Начо Фернандес, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Тоні Кроос, Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго

Запасні: Тібо Куртуа, Кепа Аррісабалага, Фран Гарсія, Едер Мілітао, Браїм Діас, Дані Себальос, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер, Лука Модрич, Хоселу

Пряма трансляція на Megogo

Факти

  • Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
  • У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
  • Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
  • Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.
Коментарі ()
Популярне зараз
Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл 3161
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 7713
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В 10649 6
Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні 4052
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10800
Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро 3510
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51679
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30970 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58223 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24064
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7126 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37218 1