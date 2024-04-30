Баварія — Реал 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал грають перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбувається на Альянц Арені в Мюнхені. Наш сайт проводить текстову трансляцію гри.

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42' Пробивав Гаррі Кейн у ближній до Луніна кут, але трохи неточно.

40' Мусіала заробляє небезпечний стандарт перед штрафним майданчиком мадридців. Начо збив німецького хавбека.

39' Мусіала під час обробки м'яча. Реал розвиватиме свою атаку.

37' Родріго не дав Мазрауї увірватися в штрафний майданчик. Корнер для мюнхенців.

36' Намагалися в контратаку вибігти мюнхенці, але Мусіала трохи завозився з м'ячем і Кроос встиг зіграти у відборі.

35' Пішов навіс, однак Ноєр потужно кулаками вибив ігровий снаряд подалі.

34' Вінісіус виконував подачу зліва, однак від ноги захисника м'яч вийшов на кутовий.

32' Контролюють зараз м'яч футболісти Реала. До гостроти справа не доходить.

29' Кілька ударів завдали господарі, але мадридці все блокують.

28' Вінісус намагався оббігти Кім Мін Чже у центрі поля, однак кореєць вдало корпус виставив і не пустив вінгера Реала.

27' Мюллер у штрафному майданчику з м'ячем опинився і шукав пасом Кейна, але від ноги Крооса ігровий снаряд відскочив до Луніна.

26' Сане впав біля штрафного майданчика Реала, однак свисток арбітра промовчав.

25' Намагався Мусіала справа прострілити, але цю передачу перехопив Чуамені.

24' ГОООООООООЛ! Реал виходить вперед! Кроос видав філігранну передачу з центру поля, яка вивела Вінісіуса віч-на-віч з Ноєром. Бразилець точно пробив повз голкіпера Баварії.

22' Сане на фланзі невдало прийняв м'яч. Аут для Реала.

21' Кроос та Вінісіус розіграли корнер, але навіс бразильця виявився невдалим.

20' Васкес виконував подачу з правого флангу і заробив перший кутовий для Реала.

19' Кейн шукав розрізним пасом Сане, однак Рюдігер виявився першим на м'ячі.

18' Довго розвивали мадридці позиційну атаку, однак до удару справа не дійшла.

16' Мусіала наважився на дальній удар — неточно.

15' Пішло закидання на Мюллера, однак Томас не зміг обробити м'яч. Лунін розпочинає атаку Реала.

13' Кімміх виконував подачу з правого флангу, Рюдігер виносить м'яч подалі.

12' Мусіала отримав м'яч у штрафному майданчику. Джамал пробив повз ворота.

10' Лаймер класно перехопив м'яч у Родріго, який намагався оббігти австрійця по флангу.

9' Гаррі Кейн з центра поля намагався забити після обрізки Беллінгема, але над поперечкою пролетів м'яч.

8' Сане пробивав з гострого кута — вище воріт.

7' Горецка в центрі поля збиває Вальверде, який намагався розвивати контратаку.

6' Кейн пробивав з-під захисника, Лунін забирає м'яч у руки.

5' Вальверде блокує простріл Кіміха, ще один корнер.

4' Кутовий заробляє Мусіала після прориву в карний майданчик "вершкових".

3' Кейн пасував на Сане, але той не зміг зачепитися за м'яч.

1' Сане виходив сам на сам після класної комбінації господарів. Лунін рятує Реал!

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Гравці виходять на поле!

Команди вже прибули на стадіон та готові до битви

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Баварія: Мануель Ноєр, Нуссаїр Мазрауї, Ерік Даєр, Кім Мін Чже, Йозуа Кімміх, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Джамал Мусіала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Гаррі Кейн

Запасні: Даніель Перец, Свен Ульрайх, Альфонсо Девіс, Рафаел Геррейру, Дайо Упамекано, Александр Павлович, Серж Гнабрі, Матіс Тель, Браян Сарагоса, Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Реал: Андрій Лунін, Ферлан Менді, Начо Фернандес, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Тоні Кроос, Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго

Запасні: Тібо Куртуа, Кепа Аррісабалага, Фран Гарсія, Едер Мілітао, Браїм Діас, Дані Себальос, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер, Лука Модрич, Хоселу

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