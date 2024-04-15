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Дженоа без Малиновського зіграла внічию з Фіорентиною у 32 турі Серії А

Сьогодні 21:35 81 0
Дженоа без Малиновського зіграла внічию з Фіорентиною у 32 турі Серії А
#Дженоа, #Фіорентина, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

15 квітня у 32 турі італійської Серії А Фіорентина вдома зіграла внічию з Дженоа.

Матч завершився з рахунком 1:1. Перед перервою ісландець Гудмундссон реалізував пенальті та вивів вперед Дженоа. У другому таймі зустрічі Іконе зрівняв рахунок.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив гру через травму

Чемпіонат Італії - Серія А
32 тур, 15 квітня

Фіорентина - Дженоа 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гудмундссон (пен), 1:1 - 54 Іконе

Нагадаємо, напередодні Мілан вв’язався в шалену перестрілку з Сассуоло, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера. Матч між Ромою та Удінезе, який було перервано через проблеми з серцем Евана Ндіка, відкладений на пізніший термін. 

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