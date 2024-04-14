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Інтер розписав мирову з Кальярі: результати матчів 32 туру Серії А

Вчора 23:42 536 0
Інтер розписав мирову з Кальярі: результати матчів 32 туру Серії А
#Інтер, #Кальярі, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбулися три матчі у межах 32 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24

Наполі вдома не зміг переграти Фрозіноне. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Мілан та Сассуоло створили справжню гольову феєрію та розписали нічию 3:3. "Червоно-чорні" впродовж всього матчу були в ролі наздоганяючих, і лише на 84 хвилині забили вирішальний гол поєдинку.

Матч Удінезе - Рома було перервано за рахунку 1:1 і не буде дограно 14 квітня. Захисник римлян Еван Н'Діка з Кот-д'Івуару на 73-й хвилині поєдинку впав на газон і тримався за груди, а потім знепритомнів. Його привели до тями тільки за допомогою дефібрилятора. У футболіста підозра на серцевий напад.

Чемпіонат Італії — Серія А
32 тур, 14 квітня

Наполі — Фрозіноне 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Політано, 1:1 - 50 Шеддіра, 2:1 - 63 Осімхен, 2:2 - 73 Шеддіра

Сассуоло — Мілан 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Пінамонті, 2:0 - 10 Лор'єнте, 2:1 - 20 Леау, 3:1 - 53 Лор'єнте, 3:2 - 59 Йович, 3:3 - Окафор 84

Інтер — Кальярі 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Тюрам, 1:1 - 65 Шомуродов, 2:1 - 74 Чалханоглу, 2:2 - 83 Віола

Матч Удінезе — Рома перервано на 73 хвилині і дограно буде пізніше.

Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.

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