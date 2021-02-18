Динамо та Шахтар розпочинають плей-оф Ліги Європи: розклад, трансляції

Джерело - Чемпіон.

18 лютого 16 матчами поновлюється турнір Ліги Європи. Представники України Динамо та Шахтар зіграють із бельгійським Брюгге та ізраїльським Маккабі Т-А, відповідно.

Нагадаємо, гра Динамо - Брюгге відбудеться в Києві на НСК Олімпійському о 17:00. Напередодні УЄФА змінив час гри через морозну погоду в столиці України. Гра відбудеться з глядачами. Шахтар, як і плінувалося, зіграє в гостя проти Маккабі о 22:00.

Ліга Європи УЄФА 2020/21

1/16 фіналу, перші матчі

18 лютого

17:00 Динамо Київ - Брюгге. Пряма трансляція. ОНЛАЙН

19:55 Брага - Рома

19:55 Вольфсберг - Тоттенгем

19:55 Краснодар - Динамо Загреб

19:55 Олімпіакос - ПСВ

19:55 Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

19:55 Славія - Лестер

19:55 Янг Бойз - Баєр

22:00 Антверпен - Рейнджерс

22:00 Бенфіка - Арсенал

22:00 Гранада - Наполі

22:00 Зальцбург - Вільярреал

22:00 Лілль - Аякс

22:00 Маккабі Тель-Авів - Шахтар. Пряма трансляція. ОНЛАЙН

22:00 Молде - Гоффенгайм