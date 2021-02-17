Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Перший матч

Україна. Київ. НСК Олімпійський.

18.02.2021. 17:00

Динамо (Київ, Україна) - Брюгге (Бельгія)

Відразу після перших зустрічей в Лізі чемпіонів ми побачимо раунд 1/16 фіналу Ліги Європи. Попри те, що це другий за значущістю турнір Старого Світу, тут ми також часто бачимо запеклу боротьбу за титул, а також величезну кількість цікавих матчів, які можуть дати фору навіть поєдинкам в Ліги чемпіонів. Тим більше, що тут грають дві українські команди.

Динамо Київ

Динамо Київ намагається повернути колишню славу. Прогрес команди помітний неозброєним поглядом. Мірча Луческу збалансував гру і дав надію вболівальникам на повернення титулу в УПЛ. Господарі, скориставшись осічкою Шахтаря, зміцнили лідируючу позицію. Вони впевнено розібралися з Олімпіком (3:1), проте в майбутньому матчі на них чекає більш жорске випробування.

Румунський фахівець завжди прищеплює підопічним психологію переможців. "Біло-сині" в місцевому чемпіонаті, як правило, домінують на полі, але на міжнародній арені рівень суперників значно вище. Українці змушені віддавати ініціативу, розраховуючи на проведення гострих контратак.

Динамівці в цілому непогані результати демонструють на НСК Олімпійський. Вони стикаються з проблемами в рідних стінах під час протистоянь з грандами. Шахтар регулярно переграє головного конкурента в Києві, та й європейські топ клуби підтверджують перевагу в класі.

Останні матчі Динамо

ПЛ. Динамо - Олімпік 3:1

КТМ. Динамо - БАТЕ 5:2

КТМ. Шкендія - Динамо 0:1

КТМ. ЦСКА 1948 Софія - Динамо 2:2

КТМ. Динамо - Динамо Тбілісі 1:0

Брюгге

Брюгге впевнено просувається по турнірному шляху в місцевому чемпіонаті. Команда, добившись в Жюпіле Лізі восьми перемог поспіль, відірвалася практично на недосяжну відстань від найближчого переслідувача. Вона може повністю сконцентруватися на виступах у Лізі Європи.

На міжнародній арені картина не така весела, однак і європейським клубам бельгійці намагаються ініціативу не віддавати. Гості створюють чимало проблем суперникам при виконанні стандартних положень, але досить регулярно потрапляють в офсайдні пастки.

Останні матчі Брюгге

КУБ. Брюгге - Антверпен 3:1

ЛЖ. Васланд-Беверен - Брюгге 0:2

КУБ. Брюгге- Олса Бракел 6:1

ЛЖ. Брюгге - Стандард 3:1

ЛЖ. Серкль Брюгге - Брюгге 1:2

Історія протистояння:

Команди між собою зіграли два матчі. Це було у кваліфікації до Ліги чемпіонів 2019/2020. Тоді кияни на виїзді поступилися 0:1, а вдома розписали результативну нічию 3:3.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук, Буяльський – Циганков, Родрігес - Бєсєдін

Брюгге: Міньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Вормер, Рітц, Баланта – Окереке, Дост, Баджі

Пряма мова:

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

"Зустрічаються дві команди, які йдуть на перших місцях у своїх чемпіонатах. Мені здається, це найрівніша пара, найрівніші суперники. Мені здається, більше таких пар немає. Суперник грає в атакувальний і агресивний футбол, тому нам важливо зберегти баланс між обороною і атакою. Буде важливо виходити з-під пресингу противника".

Філіпп Клеман (головний тренер Брюгге):

"Ми приділили багато часу на теоретичних заняттях грі Динамо. Наші футболісти добре готові до гри. Сподіваюся, нам вдасться досягти позитивного результату".

Прогноз Чемпіона: 1:0 на користь Динамо