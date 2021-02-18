Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме бельгійський Брюгге. матч відбудеться в четвер, 18 лютого, на НСК Олімпійському. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Брюгге дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Нагадаємо, обидві команди пробилися до Ліги Європи через Лігу чемпіонів. Динамо посіло 3 сходинку в групі G, а Брюгге - у групі F.

Раніше команди зіграли дві гри в єврокубках. У кваліфікації ЛЧ-2019/20 Брюгге пройшов киян у двораундовій дуелі (3:3, 1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.

Інший представник України в ЛЄ - Шахтар зіграє з Маккабі Тель-Авів. Гірники розпочнуть матч в Ізраїлі о 22:00 за київським часом.