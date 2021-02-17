В Україні дозволять грати матчі з глядачами

Уболівальники зможуть повернутися на трибуни

Джерело - Чемпіон.

В Україні з 18 лютого вводиться адаптивний карантин. Тому, спортивні події з глядачами будуть частково дозволені.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на засіданні уряду.

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За словами міністра, матчі з глядачами на трибунах буде дозволено проводити з 18 лютого. Однак для них діятимуть певні обмеження.

У зеленій та жовтій зонах буде обмежений доступ уболівальників. В помаранчевій зоні присутність уболівальників на тому чи іншому заході визначатиметься індивідуально.

У червоній зоні присутність глядачів на стадіонах заборонена.