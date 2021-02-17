Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Перший матч

Стадіон: Блумфілд Стедіум (Тель-Авів)

18.02.2021. 22:00

Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє в гостях із Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться у четвер, 18 лютого, о 22:00 за київським часом.

Маккабі Тель-Авів

Маккабі Тель-Авів тільки вдруге в своїй історії пробився в плей-оф Ліги Європи. Зробити це вдалося завдяки 2-му рядку, зайнятому в групі з Вільярреалом, Сівасспором і Карабахом. Минулого разу вийшло зробити це в сезоні 2013/2014, тоді ізраїльтяни в 1/16 поступилися Базелю.

Зазначимо, що в поточному розіграші ЛЄ, команда виступала під керівництвом Георгіоса Доніса. Але буквально кілька днів тому він був звільнений. Новим коучем "жовтих" став нідерландець Патрік ван Леувен, який 7 років очолював академію Шахтаря.

Зараз Маккабі в хорошій формі перебуває, якщо судити за результатами чемпіонату. Після новорічної паузи, команда провела вже 6 матчів, в кожному з них фіксувалися перемоги.

Цікавий факт. Ізраїльтяни стали однією з 2-х команд на груповій стадії ЛЄ, кому вдалося пробитися в плей-оф, маючи негативну різницю забитих і пропущених м'ячів - 6:7.

Шахтар

Шахтар Донецьк в минулому розіграші Ліги Європи дістався до півфіналу, де поступився Інтеру. У поточному сезоні команда знову виступала на груповій стадії Ліги Чемпіонів. У суперниках були такі колективи, як Боруссія Менхенгладбах, Реал Мадрид і міланський Інтер. "Гірники" фінішували на 3-му рядку, набравши 8 очок. Важливо, що українці обіграли в двох матчах мадридський Реал.

Цікаво, що в своїй історії Шахтар тільки 2 рази долав стадію 1/16 фіналу Ліги Європи, і обидва рази команда в підсумку опинялася в 1/2.

У крайніх 6-и матчах, в рамках Ліги Європи, "помаранчево-чорні" всього 1 раз програли, при 4-х перемогах і одній нічиї. Якщо ж вести мову про виїзди, то тут у підопічних Каштру теж справи йдуть досить добре. В 9-й іграх (з 12 на чужих полях), команда перемагала.

У 21-му році Шахтар провів лише 1 офіційний матч - в чемпіонаті України проти Колоса. "Гірники" виглядали дуже посередньо. Як підсумок - 0:0.

Статистика особистих зустрічей

Маккабі Тель-Авів і Шахтар Донецьк ніколи раніше між собою не грали.

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря)

"У жодному разі погода не вплине на жоден з клубів. Обидва полюбляють володіти м’ячем і домінувати, перетягувати ковдру на себе. Якщо це є ДНК, то може йти дощ, сяяти сонце, жахливий холод або сильна спека – ця цінність ніколи не залишить душі самої команди. Гадаю, Шахтар і Маккабі демонструватимуть завтра саме такий футбол: створюватимуть моменти, коли є нагода, домінуючи при цьому завдяки триманню м’яча. Обидві команди будуть дуже збалансованими".

Патрік ван Леувен (головний тренер Маккабі)

"Ми поважаємо суперника, але не боїмося. Ми будемо готові показати свою якість. Ми знаємо, на якому рівні грає наш суперник, і готові показати свої найкращі якості. В останні тижні ми бачили команду, яка хоче грати і битися до останньої хвилини, і це те, що буде зроблено і в майбутній грі".

Факти:

- Шахтар вперше зіграє в єврокубках з клубом з Ізраїлю.

- Маккабі з українських клубів перетинався лише з київським Динамо і не здобув в чотирьох матчах жодної перемоги.

- Тимчасовий тренер Маккабі Патрік ван Леувен з 2008 по 2013 рік обіймав посаду керівника академії донецького Шахтаря.

- Статистика Шахтаря в гостьових матчах плей-оф Ліги Європи: В5 Н2 П3. У 13 останніх гостьових матчах турніру у гірників 10 перемоги лише дві поразки.

- Шахтар - один з шести колишніх переможців Кубка УЄФА, що беруть участь в цьому сезоні в 1/16 фіналу. Трофей раніше також завойовували Аякс, Байєр, Наполі, ПСВ і Тоттенгем

Прогноз Чемпіона: перемога Шахтаря 2:0