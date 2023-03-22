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Ф’юрі хоче отримати 50 на 50 у разі перемоги Усика в реванші

Сьогодні 17:31 227 0
Усик хотів би отримати в бою-реванші 50 на 50
Ф’юрі хоче отримати 50 на 50 у разі перемоги Усика в реванші
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) хоче отримати рівний розподіл гонорару в разі перемоги чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) в реванші.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Усик хоче укласти положення про реванш з Ф’юрі, яке гарантує розподіл гонорару 70/30 на користь українця, якщо він виграє. Ф’юрі прагне, щоб це було 50/50.

Розподіл коштів у першому бою вже погоджено як 70/30 на користь Тайсона.

Нагадаємо, бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

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