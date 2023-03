Ф’юрі хоче отримати 50 на 50 у разі перемоги Усика в реванші

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) хоче отримати рівний розподіл гонорару в разі перемоги чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) в реванші.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Усик хоче укласти положення про реванш з Ф’юрі, яке гарантує розподіл гонорару 70/30 на користь українця, якщо він виграє. Ф’юрі прагне, щоб це було 50/50.

The main point in #FuryUsyk talks: the bilateral rematch clause. Usyk asked for 70-30 if he beats Fury, while Fury pushed for 50-50, sources told ESPN. 70-30 once again if Fury wins. If rematch took place in Middle East, each side would do its own deal:https://t.co/IVc4ICurjQ