Ф’юрі хоче отримати 50 на 50 у разі перемоги Усика в реванші

Усик хотів би отримати в бою-реванші 50 на 50

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) хоче отримати рівний розподіл гонорару в разі перемоги чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) в реванші.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Усик хоче укласти положення про реванш з Ф’юрі, яке гарантує розподіл гонорару 70/30 на користь українця, якщо він виграє. Ф’юрі прагне, щоб це було 50/50.

The main point in #FuryUsyk talks: the bilateral rematch clause. Usyk asked for 70-30 if he beats Fury, while Fury pushed for 50-50, sources told ESPN. 70-30 once again if Fury wins. If rematch took place in Middle East, each side would do its own deal:https://t.co/IVc4ICurjQ — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 22, 2023

Розподіл коштів у першому бою вже погоджено як 70/30 на користь Тайсона.

Нагадаємо, бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).