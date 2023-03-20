WBA встановила термін для узгодження бою Усик – Ф'юрі

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила крайній термін для досягнення домовленості між боксерами

Чемпіон WBA, WBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) і володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) мають підписати контракт про бій до 1 квітня.

Про це повідомив голова WBA Хільберто Мендоса.

"Оновлення з приводу бою Усик – Ф'юрі. Останній термін WBA для отримання підписаних контрактів на цей бій – 1 квітня. Інакше буде призначено обов'язкові переговори [Усика] з Дюбуа", – заявив Мендоса.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.