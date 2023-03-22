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Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі

Сьогодні 10:39 1271 0
Команди боксерів не змогли домовитись про поєдинок
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) перервали переговори щодо бою.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на джерела, пов’язані з обома боксерами.

Боксери не змогли домовитись про важливі умови контракту.

Також повідомляється, що Усик закрив свій тренувальний табір, щоб спланувати з командою свій наступний бій.

Також менеджер українця Егіс Клімас раніше повідомив, що бій з Ф’юрі не відбудеться.

Нагадаємо, сторони мають час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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