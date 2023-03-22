Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) найімовірніше, не проведе бій із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це розповів журналіст Стів Кім із посиланням на слова менеджера українця Егіс Клімас.
"Щойно поговорив телефоном з Егісом Клімасом. Він каже, що команда Усика залишає бій із Ф'юрі 29 квітня і тепер виконуватиме свої обов'язки перед обов'язковими претендентами. Незалежно від того, на які компроміси йшов Усик, від нього вимагали ще більше.
Вони сподіваються, що Усик повернеться в червні або липні", - написав Кім.
Нагадаємо, сторони мають час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.
Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.