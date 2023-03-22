Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) найімовірніше, не проведе бій із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів журналіст Стів Кім із посиланням на слова менеджера українця Егіс Клімас.

"Щойно поговорив телефоном з Егісом Клімасом. Він каже, що команда Усика залишає бій із Ф'юрі 29 квітня і тепер виконуватиме свої обов'язки перед обов'язковими претендентами. Незалежно від того, на які компроміси йшов Усик, від нього вимагали ще більше.

Вони сподіваються, що Усик повернеться в червні або липні", - написав Кім.