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Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 11:34 1021 0
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#ЧС-2022, #Японія, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група Е. 3-й тур
1 грудня, 2022 рік. 21:00

ЯПОНІЯ - ІСПАНІЯ

Халіфа Інтернешнел Стедіум (Доха, Катар)
Головний арбітр - Віктор Гомес (ПАР)

У матчі 3-го туру групи Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Японії протистоятиме Іспанії. Матч відбудеться в четвер, 1 грудня о 21:00 за київським часом на стадіоні Халіфа Інтернешнел у Досі.

В іншому матчі групи Е збірна Німеччини зіграє з Коста-Рикою.

Японія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 24

Збірна Японії всьоме бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Раніше команда країни сонця, що сходить, тричі пробивалась до 1/8 фіналу.

На мундіалі в Катарі підопічні Хадзіме Моріясу стартували із сенсаційної перемоги над Німеччиною (2:1), чим значно покращили свої шанси на вихід до плей-оф. Проте в наступному турі програли від Коста-Рики (0:1), тож тепер Японії потрібно грати принаймні в нічию з Іспанією, сподіваючись, що Німеччина не обіграє Коста-Рику в паралельному матчі. Перемога ж Синіх самураїв у заключному матчі групи автоматично гарантує їм перше місце.

Гравець збірної Коста-Рики забив переможний гол-красень у ворота збірної Японії на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікавий факт:

  • Японія не пропускає мундіалі, починаючи з 1998 року.

Склад:

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден, Шотландія), Ейдзі Кавасіма (Страсбур, Франція).

Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке, Німеччина), Такехіро Томіясу (Арсенал, Англія), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Хірокі Іто (Штутгарт, Німеччина), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд, Англія).

Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт, Німеччина), Хідемаса Моріта (Спортінг, Португалія), Ао Танака (Фортуна, Німеччина), Гаку Сібасакі (Леганес, Іспанія), Каору Мітома (Брайтон, Англія), Даїті Камада (Айнтрахт, Німеччина), Ріцу Доан (Фрайбург, Німеччина), Дзюня Іто (Реймс, Франція), Такумі Мінаміно (Монако, Франція), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, Іспанія), Юкі Сома (Нагоя Грампус).

Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік, Шотландія), Такума Асано (Бохум, Німеччина), Аясе Веда (Серкль Брюгге, Бельгія).

Іспанія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 7

Збірна Іспанії брала участь у фінальних частинах 15-ти ЧС. У 2010 році іспанці тріумфували в Південній Африці. 

Підопічні Луїса Енріке в першому турі мундіалю легко розібралися зі збірною Коста-Рики (7:0). У тому поєдинку Іспанія продемонструвала вражаючу ефективність: 7 голів при 8 ударах у площину.

Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО

У матчі третього туру іспанці розписали мирову з німцями (1:1), що зберегло для Червоної фурії серйнозну мотивацію на гру проти Японії - потрібна бодай нічия для гарантованого виходу до плей-оф.

Цікаві факти:

  • Гаві в матчі з Коста-Рикою став третім наймолодшим автором голу в історії ЧС;
  • Іспанія вперше забила 7 голів в одному матчі ЧС;
  • Фурія роха не пропускала мундіалі з 1978 року;
  • Мората відзначився історичним досягненням збірної Іспанії на ЧС - забив у двох матчах поспіль, починаючи у запасі (всього аналогічних випадків історії мундіалів було шість).

Склад:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон, Англія), Давид Райя (Брентфорд, Англія).

Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Ерік Гарсія (Барселона), Жорді Альба (Барселона), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Пау Торрес (Вільярреал, Іспанія), Хосе Гайя (Валенсія), Уго Гільямон (Валенсія).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Серхі Бускетс (Барселона), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко), Маркос Льоренте (Атлетіко), Карлос Солер (ПСЖ, Франція).

Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Ферран Торрес (Барселона), Ансу Фаті (Барселона), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Група Е

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

Факти: перед останнім туром кожна команда групи E зберігає шанси на вихід до плей-оф; Німеччину влаштує лише перемога над Коста-Рикою, а Японію не влаштує поразка від Іспанії, за решти ж результатів заключного ігрового дня потенційно можуть бути різні варіанти та сподівання на 1/8 фіналу для всіх збірних квартету.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Ці збірні зустрічалися лише одного разу - в товариському матчі 2001 року (1:0 на користь Іспанії).

Прогноз букмекерів

Іспанія є безапеляційним фаворитом у фахівців. Коефіцієнт на її перемогу складає 1,37, на перемогу Японії - 8,80. Нічия - 5,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії - 3:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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