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Коста-Рика - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 12:49 309 0
Коста-Рика - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#ЧС-2022, #Збірна Німеччини з футболу, #Збірна Коста-Рики з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група Е. 3-й тур
1 грудня, 2022 рік. 21:00

КОСТА-РИКА - НІМЕЧЧИНА
Ель-Байт Стедіум (Ель-Хаур, Катар)
Головна арбітриня - Стефані Фраппар (Франція)

У матчі 3-го туру групи Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Коста-Рики протистоятиме Німеччині. Матч відбудеться в четвер, 1 грудня о 21:00 за київським часом на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі, який вміщує 60 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Е збірна Іспанії зіграє з Японією.

Коста-Рика

  • Місце в рейтингу ФІФА - 31

Збірна Коста-Рики вшосте бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Найвищим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу - це сталося у 2014 році.

На старті турніру в Катарі підопічні Луїса Фернандо Суареса зазнали нищівної поразки від Іспанії (0:7). Костариканці в тій зустрічі не зуміли завдати жодного удару по воротах суперника - це лише другий такий випадок в історії ЧС з 1966 року, коли подібне антидосягнення встановила збірна цієї ж країни.

Матч другого туру для збірної Коста-Рики склався набагато краще - була обіграна Японія з рахунком 1:0. Тож у грі з Німеччиною задля виходу до плей-оф центральноамериканців умов влаштує навіть нічия, але лише за умови, що Японія програє Іспанії.

Гравець збірної Коста-Рики забив переможний гол-красень у ворота збірної Японії на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікавий факт:

  • Коста-Рика в матчі проти Іспанії пропустила 7 голів при 8 ударах у площину своїх воріт;
  • костариканці лише одного разу грали на ЧС у XX ст., зате у XXI поки що пропустили лише також один.

Склад:

Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ, Франція), Естебан Альварадо (Ередіано), Патрік Секейра (Луго, Іспанія).

Захисники: Франсіско Кальво (Коньяспор, Туреччина), Хуан Пабло Варгас (Мільонаріос, Колумбія), Кендал Вастон (Сапрісса), Оскар Дуарте (Аль-Вехда, Саудівська Аравія), Даніель Чакон (Колорадо Репідс, США), Кейшер Фуллер (Ередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Браян Ов'єдо (Реал Солт Лейк, США), Рональд Матаррріта (Цинциннаті, США).

Півзахисники: Єльцин Техеда (Ередіано), Чельсо Боргес (Алахуеленсе), Юстін Салас (Сапрісса), Роан Вілсон (Мунісіпаль Гресія), Жерсон Торрес (Ередіано), Дуглас Лопес (Ередіано), Джевісон Беннетт (Сандерленд, Англія), Альваро Замора (Сапрісса), Ентоні Ернандес (Пунтаренас), Брендон Агуйлера (Ноттінгем Форест, Англія), Браян Руїс (Алахуеленсе).

Нападники: Хоель Кемпбелл (Леон, Мексика), Ентоні Контрерас (Ередіано), Хоан Венегас (Алахуеленсе).

Німеччина

  • Місце в рейтингу ФІФА - 11

Збірна Німеччини - одна з найбільш титулованих чоловічих збірних світового футболу, чотириразовий чемпіон світу (1954, 1974, 1990 та 2014), триразовий чемпіон Європи (1972, 1980 та 1996), володар Кубка конфедерацій (2017). До титулів збірної Німеччини також зараховується титул олімпійських чемпіонів, завойований збірною НДР на Олімпійських іграх 1976 року.

На світовій першості в Катарі підопічні Гансі Фліка стартували дуже невдало, сенсаційно програвши Японії (1:2). С Тепер, аби сподіватися на вихід до 1/8 фіналу ЧС, збірній Німеччини конче треба перемагати Коста-Рику. Цікаво, що перед заключною грою тренування Бундесманшафт пропустили Леон Горецка, Тіло Керер та Давід Раум.

Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікаві факти:

  • Німеччина не пропускає світові першості з 1954 року

Склад:

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона, Іспанія), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон, Англія), Маттіас Ґінтер (Фрайбург), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем, Англія), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум, (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдіґер (Реал, Іспанія), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Маріо Ґьотце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Кай Гаверц (Челсі, Англія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Ґнабрі (Баварія).

Група Е

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

Факти: перед останнім туром кожна команда групи E зберігає шанси на вихід до плей-оф; Німеччину влаштує лише перемога над Коста-Рикою, а Японію не влаштує поразка від Іспанії, за решти ж результатів заключного ігрового дня потенційно можуть бути різні варіанти та сподівання на 1/8 фіналу для всіх збірних квартету.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Ці збірні зустрічалися лише одного разу - в матчі-відкритті ЧС-2006 (4:2 на користь Німеччини).

Прогноз букмекерів

Німеччина є безапеляційним фаворитом у фахівців. Коефіцієнт на її перемогу складає лише 1,11, на перемогу Коста-Рики - 23,00. Нічия - 10,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Німеччини - 4:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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