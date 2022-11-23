Головне
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Вчора 17:45 605
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 90
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 148
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:10 315
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Вчора 17:56 415
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 17:34 993
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:55 289
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Вчора 13:42 857
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Вчора 12:34 27470
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Вчора 12:11 1559
Блоги
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:45 85
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа Андрій Дунець
Вчора 21:30 934
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:34 992
Гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією
Гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією Андрій Дунець
Вчора 16:11 676
Усик заспівав пісню про звільнення Криму
Усик заспівав пісню про звільнення Криму Андрій Твердохліб
Вчора 13:43 285
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – видовищний турнір з CS:GO вже розпочато!
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – видовищний турнір з CS:GO вже розпочато! Дмитро Копій
Вчора 13:38 166
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
Вчора 13:28 2683
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного Андрій Твердохліб
Вчора 13:09 4248
Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи
Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи Андрій Дунець
Вчора 13:08 400
Фани Саудівської Аравії винесли двері, святкуючи гол у ворота Аргентини на ЧС-2022 - ВІДЕО
Фани Саудівської Аравії винесли двері, святкуючи гол у ворота Аргентини на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:30 374
Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
22.11.2022 23:51 610
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022 Андрій Дунець
22.11.2022 21:37 267
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
22.11.2022 20:55 1301
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія Андрій Твердохліб
22.11.2022 18:53 1078
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу Андрій Дунець
22.11.2022 18:04 599
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі Андрій Дунець
22.11.2022 16:44 743
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
22.11.2022 16:00 3414
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022 Андрій Твердохліб
22.11.2022 12:43 816
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео Андрій Дунець
22.11.2022 07:45 506
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
22.11.2022 07:20 413
Прямі трансляції

Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО

Вчора 23:45 Андрій Дунець 90 0
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Гаві, #Іспанія, #Коста-Рика, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві забив найкрасивіший гол 4-го ігрового дня Чемпіонату світу в Катарі.

18-річний талант забив 5-й гол Червоної фурії із 7-ми в поєдинку з Коста Рикою. На думку редакції Чемпіона, цей м'яч - найкращий за 23 листопада на турнірі.

Відео (таймкод - 00:09:18)

Нагадаємо, що напередодні в іншому матчі даної групи Японія сенсаційно обіграла Німеччину, а Мануель Ноєр пропустив вирішальний гол у ближній кут.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3069
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 3199
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 27470
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється 2003
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 2684
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 4248
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2189
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5752
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2322
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19636
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37523
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260016