Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Іспанії Гаві забив найкрасивіший гол 4-го ігрового дня Чемпіонату світу в Катарі.
18-річний талант забив 5-й гол Червоної фурії із 7-ми в поєдинку з Коста Рикою. На думку редакції Чемпіона, цей м'яч - найкращий за 23 листопада на турнірі.
Відео (таймкод - 00:09:18)
Нагадаємо, що напередодні в іншому матчі даної групи Японія сенсаційно обіграла Німеччину, а Мануель Ноєр пропустив вирішальний гол у ближній кут.
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