Гравець збірної Коста-Рики забив переможний гол-красень у ворота збірної Японії на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кейшер Фуллер Спенс став автором єдиного голу в матчі Японія - Коста-Рика в 2-му турі чемпіонату світу.

На 81-й хвилині гри захисник центральноамериканської команди прибіг аж до штрафного японців і пробив по їхніх воротах так, що легкий дотик кінчиками пальців голкіпера Шуїчі Гонди не змінив результату удару - 1:0.

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Пізніше цього дня Куртуа пропустив курйозний гол з удару від бокової лінії в матчі ЧС-2022.

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