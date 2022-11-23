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Іспанія - Коста-Рика 7:0: огляд матчу ЧС-2022

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Іспанія - Коста-Рика 7:0: огляд матчу ЧС-2022
#Збірна Іспанії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Збірна Коста-Рики з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Коста-Рикою в межах 1 туру ЧС-2022.

Повну версію матчу дивіться тут.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група E, 1 тур
23 листопада, 2022 рік

Іспанія - Коста-Рика 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Ольмо, 2:0 - 21 Асенсіо, 3:0 - 31 Торрес (пен), 4:0 - 54 Торрес, 5:0 - 74 Гаві, 6:0 - 90 Солер, 7:0 - 90+2 Мората

Іспанія: Сімон - Аспілікуета, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) - Родрі - Гаві, Педрі (Солер, 57) - Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсіо (Вільямс, 69), Ольмо

Коста-Рика: Навас - Мартінес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Ов'єдо (Матарріта, 82) - Кемпбелл, Борхес (Агілера, 71), Техеда, Беннетт (Руїс, 61) - Контрерас (Замора, 61)

Попередження: Кальво 68, Кемпбелл 90+7

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