Головне
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Вчора 17:45 810
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:06 307
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:15 1332
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 396
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 357
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:10 458
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Вчора 17:56 567
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 17:34 1560
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:55 338
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Вчора 13:42 889
Прямі трансляції

Гаві - третій наймолодший автор голу в історії чемпіонатів світу

Сьогодні 09:59 270 0
Молодшими були лише Пеле та Мануель Росас
Гаві - третій наймолодший автор голу в історії чемпіонатів світу
Фото: AFP
#Гаві, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві відзначився забитим голом у ворота Коста-Рики (7:0) в матчі ЧС-2022.

Про це повідомляє OptaJoe.

У віці 18 років та 110 днів він став одним з наймолодших авторів голу в історії чемпіонатів світу.

Молодшими були лише Пеле та Мануель Росас. Бразилець забив у 1958 році у 17 років та 239 днів. Мексиканець - у 1930-му в 18 років і 93 дні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 3363
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 2767
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 28035
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3142
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 4624
Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено 1779
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19454
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14608
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22733
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11832 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46942 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22448