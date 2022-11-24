Молодшими були лише Пеле та Мануель Росас

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві відзначився забитим голом у ворота Коста-Рики (7:0) в матчі ЧС-2022.

Про це повідомляє OptaJoe.

У віці 18 років та 110 днів він став одним з наймолодших авторів голу в історії чемпіонатів світу.

Молодшими були лише Пеле та Мануель Росас. Бразилець забив у 1958 році у 17 років та 239 днів. Мексиканець - у 1930-му в 18 років і 93 дні.