Півзахисник збірної Іспанії Гаві відзначився забитим голом у ворота Коста-Рики (7:0) в матчі ЧС-2022.

Про це повідомляє OptaJoe.

У віці 18 років та 110 днів він став одним з наймолодших авторів голу в історії чемпіонатів світу.

Молодшими були лише Пеле та Мануель Росас. Бразилець забив у 1958 році у 17 років та 239 днів. Мексиканець - у 1930-му в 18 років і 93 дні.

18 - Aged 18 years and 110 days, Gavi is the youngest goalscorer in a World Cup match since Pelé in the 1958 final against Sweden (17y 249d). Prodigy. pic.twitter.com/68uSD6IPnq