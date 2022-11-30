Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група C. 3-й тур 30 листопада, 2022 рік. 21:00 САУДІВСЬКА АРАВІЯ - МЕКСИКА Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр - Майкл Олівер (Англія)

Збірні Мексики та Саудівської Аравії завершать програму змагань у групі С на ЧС-2022. Матч відбудеться у середу, 30 листопада, о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Саудівська Аравія

Місце в рейтингу ФІФА - 51

Збірна Саудівської Аравії вже всьоме бере участь у фінальній частині ЧС. Найкращий результат - 1/8 фіналу на турнірі у США (1994).

У матчі першого туру Саудівська Аравія створила поки що головну сенсацію турніру в Катарі. Підопічні Ерве Ренара перемогли збірну Аргентини (2:1) і одноосібно після стартового ігрового дня очолили групу С.



Але не обійшлося і без ложки дьогтю: захисник Ясер Аль-Шахрані отримав серйозну травму. Після проведення рентгенівських знімків виявилося, що у 30-річного гравця переломи щелепи та лівих кісток обличчя. Через внутрішню кровотечу йому потрібне невідкладне хірургічне втручання. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман доручив перевезти Ясера на приватному літаку до Німеччини для лікування.

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У другому турі саудити зіграли не набагато гірше, але багато в чому від них відвернулася фортуна, зокрема, Салем Аль-Давсарі не забив пенальті. Як підсумок, поразка з рахунком 0:2.

Цікаві факти:

Саудівська Аравія є найменш рейтинговою збірною Мундіалю в Катарі;

саме в матчі з цією збірною Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах світу та забила свій дебютний гол (2006).

Склад

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль Рубаї (Аль-Аглі), Наваф Аль-Акіді (Аль-Насср). Захисники: Яссер Аль-Шахрані (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Алі Аль-Булаїхі (Аль-Хіляль), Сауд Абдулхамід (Аль-Хіляль), Султан Аль-Ганам (Аль-Насср), Абдулела Аль-Амрі (Аль-Насср), Абдулла Маду (Аль-Насср), Хассан Тамбакті (Аль-Шабаб). Півзахисники: Салман Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Абдулла Отаїф (Аль-Хіляль), Мохаммед Канно (Аль-Хіляль), Абдуллела Аль-Малкі (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Фахад Аль-Муваллад (Аль-Шабаб), Хаттан Бахебрі (Аль-Шабаб), Самі Аль-Наджеї (Аль-Насср), Алі Аль-Хассан (Аль-Насср), Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Іттіхад), Ріяд Шарахілі (Абха). Нападники: Фірас Аль-Бураїкан (Аль-Фатех), Салех Аль-Шехрі (Аль-Хіляль), Хаїтхам Асірі (Аль-Ахлі).

Мексика

Місце в рейтингу ФІФА - 13

Ця латиноамериканська збірна є справжньою завсідницею Мундіалів - нинішній є для Мексики вже 17-м. Найкращий результат в історії - 1/4 фіналу (двічі - 1970, 1986).

На турнірі в Катарі підопічні Херардо Мартіно стартували з нульової нічиєї проти Польщі. У тому матчі мексиканцям пощастило, адже Роберт Левандовський не реалізував пенальті - голкіпер Гільєрмо Очоа виконав упевнений сейв.

Очоа - про відбитий пенальті: Ми працювали над цим місяць

В поєдинку дргого туру збірна Мексики програла Аргентині (0:2) і тепер Зеленим конче треба перемагати Саудівську Аравію, аби сподіватися на вихід плей-оф.

Цікаві факти:

починаючи з 1994 року, мексиканці не пропускали жодної світової першості, щоразу неодмінно долаючи груповий етап, але так само неодмінно припиняючи виступи в 1/8 фіналу;

воротар Гільєрмо Очоа у грі проти Польщі став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу;

Матч Аргентина - Мексика встановив рекорд відвідуваності на ЧС за останні 28 років, зібравши на трибунах Лусаїл Айконік 88 966 глядачів.

Склад

Воротарі: Гільєрмо Очоа (Америка), Альфредо Талавера (Хуарес), Родольфо Кота (Леон). Захисники: Хорхе Санчес (Аякс, Нідерланди), Кевін Альварес (Пачука), Нестор Араухо (Америка), Хоан Васкес (Кремонезе, Італія), Ектор Морено (Монтеррей), Сесар Монтес (Монтеррей), Херардо Артеага (Генк, Бельгія), Хесус Гальярдо (Монтеррей). Півзахисники: Андрес Гуардадо (Бетіс, Іспанія), Ектор Еррера (Х'юстон, США), Карлос Родрігес (Крус Асуль), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес (Пачука), Едсон Альварес (Аякс, Нідерланди), Орбелін Пінеда (Крус Асуль), Луїш Ромо (Монтеррей). Нападники: Алексіс Вега (Гвадалахара), Ірвінг Лосано (Наполі, Італія), Рауль Хіменес (Вулвергемптон, Англія), Роберто Альварадо (Крус Асуль), Уріель Антуна (Гвадалахара), Енрі Мартін (Америка), Рохеліо Фунес Морі (Монтеррей).

Група C

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Польща 2 1 1 0 2-0 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 1

3-й тур

30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина

30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Факти: перед останнім туром кожна команда групи С зберігає шанси на вихід до плей-оф; Мексику влаштує лише перемога над Саудівською Аравією, а Аргентину не влаштує поразка від Польщі, за решти ж результатів заключного ігрового дня потенційно можуть бути різні варіанти та сподівання на 1/8 фіналу для всіх збірних квартету.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):