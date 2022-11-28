Саудівська Аравія - Мексика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Саудівської Аравії зіграє проти збірної Мексики у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у середу, 30 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Польща 2 1 1 0 2-0 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур