Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний став героєм першого тайму матчу 2-го туру чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

На 45+1 хвилині гри воротар спочатку парирував удар із пенальті від Салема Аль-Давсарі, а відразу після цього відбив ще удар упритул від Мохаммеда Аль-Брейка.

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Після першого тайму збірна Польщі вела в рахунку (1:0).

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