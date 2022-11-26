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Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022

Сьогодні 16:13 Андрій Дунець 256 0
Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022
#Саудівська Аравія, #ЧС-2022, #Збірна Польщі з футболу, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний став героєм першого тайму матчу 2-го туру чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

На 45+1 хвилині гри воротар спочатку парирував удар із пенальті від Салема Аль-Давсарі, а відразу після цього відбив ще удар упритул від Мохаммеда Аль-Брейка.

Відео (з'явиться згодом)

Після першого тайму збірна Польщі вела в рахунку (1:0).

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