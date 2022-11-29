Гана - Уругвай: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Н. 3-й тур 2 грудня, 2022 рік. 17:00 ГАНА - УРУГВАЙ Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар) Головний арбітр -

У матчі 3 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Гани протистоятиме збірній Уругваю. Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джануб в Аль-Вакрі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Португалії зіграє з Південною Корею.

Гана

Місце в рейтингу ФІФА - 61

Збірна Гани виступала на фінальних частинах трьох чемпіонатів світу. Найвище досягнення - вихід в 1/4 фіналу на ЧС-2010. У відборі на ЧС-2022 збірна Гани виграла групу G та у стикових матчах кваліфікації пройшла Нігерію (1:1, 0:0).

У першому турі ЧС-2022 збірна Гани поступилася Португалії - 2:3. У другому турі Гана переграла Південну Корею - 3:2.

Склад:

Воротарі: Манаф Нуруден (Ейпен, Бельгія), Данлад Ібрагім (Асанте Котоко), Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен, Швейцарія). Захисники: Деніс Одої (Фулгем, Англія), Тарик Лемпті (Брайтон, Англія), Аліду Сейду (Клермон, Франція), Даніель Амарті (Лестер, Англія), Джозеф Айду (Сельта, Іспанія), Александер Джику (Страсбур, Франція), Мохаммед Салісу (Саутгемптон, Англія), Абдул-Рахман Баба (Редінг, Англія), Гідеон Менса (РБ Зальцбург, Англія). Півзахисники: Андре Айю (Аль-Садд, Катар), Томас Парті (Арсенал, Англія), Еліша Овусу (Генк, Бельгія), Саліс Абдул Самед (Ланс, Франція), Мохаммед Кудус (Аякс, Нідерланди), Даніель-Кофі Кіере (Фрайбург, Німеччина). Нападники: Даніель Афріє (Аккра Хартс оф Оук), Камал Дін Сулемана (Ренн, Франція), Іссааку Абдул Фатаву (Спортінг, Португалія), Осман Букарі (Црвена Звезда, Сербія), Іньякі Вільямс (Атлетік, Іспанія), Антуан Семеньо (Брістоль Сіті, Англія), Джордан Айю (Крістал Пелес, Англія), Камал Сова (Брюгге, Бельгія).

Уругвай

Місце в рейтингу ФІФА - 14

Збірна Уругваю виступала на фінальних частинах 13-ти чемпіонатів світу. У 1930 та 1950 роках вигравала турніри. На ЧС-1954, ЧС-1970 та ЧС-2010 уругвайці посідали четверті місця. У відборі на ЧС-2022 команда посіла третє місце у зоні Південної Америки і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 збірна Уругваю зіграла внічию з Південною Кореєю - 0:0. У другому турі уругвайці поступилися Португалії - 0:2.

Склад:

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Серхіо Рочет (Насьональ), Себсастьян Соса (Індепедьєнте, Аргентина). Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко, Іспанія), Себастьян Коатес (Спортінг, Португалія), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро, Бразилія), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі, США), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Луїс Родрі (Насьональ), Луїс Еспіно (Кадіс, Іспанія), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Матіас Вінья (Рома, Італія). Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал, Іспанія), Феліпе Карбальо (Насьональ), Матіас Весіно (Лаціо, Італія), Хіорх'ян де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Факундо Пеллістрі (Манчестер Юнайтед, Англія), Мартін Сатріано (Емполі, Італія), Факундо Торрес (Орландо Сіті, США). Нападники: Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Англія), Луїс Суарес (Насьональ), Едінсон Кавані (Валенсія, Іспанія), Ніколас Лопес (УАНЛ Тігрес, Мексика).

Група H

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1 4 Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Факти: Збірну Гани у цьому матчі задовольнить і нічия за умови, що Південна Корея впевнено не переграє Португалію. Уругваю потрібно перемагати і сподіватися, що Південна Корея не здобула переконливішу перемогу над Португалією.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): - 3 бали;

Пряма червона картка: - 4 бали;

Жовта та пряма червона картки: - 5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

В історії зустріч збірних лише один матч - на ЧС-2010 команди зіграли внічию 1:1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Уругваю - 1,74, на перемогу Гани - 5,10, на нічию - 3,75.

Прогноз Чемпіона

Перемога Уругваю - 2:1.

Пряма трансляція

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