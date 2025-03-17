Чвертьфінал Світоліної, "нейтральний" вирішальний матч: огляд подій турніру в Індіан-Веллсі

Найкращі тенісистки світу останні два тижні провели у США, на півдні Каліфорнії, у невеличкому містечку Індіан-Веллс, де проходив турнір серії WTA 1000 під офіційною назвою BNP Paribas Open.

На відміну від двох попередніх спарених "тисячників" у Досі та Дубаї, кожен з яких проводився протягом семи днів, змагання було розраховане на півтора тижні, тож спортсменки мали достатньо часу на відновлення після складних матчів. І це одразу позначилося на результатах. Сенсацій сталося відносно небагато, хоч титул здобула представниця другої десятки рейтингу.

Українські уболівальники тенісу не залишилися без позитивних емоцій. Розповімо про найважливіше і розпочнемо зі співвітчизниць.

Наші

Чвертьфінал Світоліної

Найкраще з українських тенісисток виступила Еліна Світоліна, дійшовши до чвертьфіналу. Вона є наразі першою ракеткою країни, проте лютий провела невдало, завершивши турніри у Досі та Дубаї на стадії другого кола. До того ж, Еліна отримала не найпростіший жереб. Їй випало послідовно грати з трьома господарками кортів, що апріорі означало прихильність глядачів до суперниць. Дві з американок ще й були представницями топ-20 рейтингу WTA.

Однак труднощі ніколи не лякали Світоліну. Стартувавши з другого кола (перше вона, як і всі сіяні гравчині, пропускала), українка спочатку зіграла три сети з Ешлін Крюгер. Могла впоратися й у двох, але не реалізувала два матч-пойнти у другій партії. Третю Еліна забрала на класі.

Так само на класі вона перемогла й 14 ракетку світу Даніель Коллінз. Суперниця через пошкодження не виступала більше місяця, і цю відсутність змагального тонусу Світоліна повністю використала завдяки стабільній грі на задній лінії.

Далі вже чекала одна з найнезручніших суперниць для Еліни, Джессіка Пегула, четверта ракетка світу. З восьми попередніх очних матчів Світоліна виграла лише два. Глибокі удари американки під задню лінію перед багатьма опонентками ставлять серйозні проблеми.

Перший сет Пегула виграла 7:5. Проте надалі одеситка віднайшла власну стабільність, а її різані удари раз по раз заганяли суперницю у глухий кут. За наступні дві партії четверта ракетка світу спромоглася взяти лише три гейми. Навіть перерва на дощ їй не допомогла.

Еліна Світоліна

У чвертьфіналі на Світоліну очікувало принципове протистояння з 17-річною росіянкою Міррою Андрєєвою. Від початку повномасштабного вторгнення українка виграла 9 з 10 дуелей у представниць країни-агресорки. Але цього разу не склалося.

Андрєєва три тижні тому здобула свій перший титул рівня WTA 1000 у Дубаї, обігравши на шляху до нього представниць чільної десятки рейтингу Ігу Швьонтек та Єлену Рибакіну.

На жаль, не стала на заваді й Світоліна. Лише старт поєдинку був рівним, надалі трохи кращою була росіянка.

Не хотілося б критикувати Еліну за в цілому вдалий для неї турнір, однак варто сказати, що далеко не вперше вона виходить на матч проти суперниці з нестандартним стилем гри без конкретного плану з нейтралізації її сильних сторін.

Головною зброєю Андрєєвої на корті є бекхенд – удар зліва. Незважаючи на юність росіянки, факт уже всім відомий. Вкрай небезпечно такій суперниці постійно грати під ліву руку. А саме цим весь матч і займалася Світоліна. І постійно отримувала удари навиліт зліва по лінії. Якщо б Еліна від початку матчу завантажувала праву, слабшу руку суперниці, результат міг бути іншим.

Питання до тренера Світоліної, Ендрю Беттлза, щодо стратегії на матчі періодично виникали 7-8 років тому. Залишаються вони й зараз, під час їхньої другої співпраці.

В цілому ж, повторимось, турнір для Еліни склався успішно й вона піднялася на 22 місце світового рейтингу.

Відносна невдача Костюк

Для Марти Костюк проміжок часу з кінця лютого по середину квітня є дуже важливим. Саме за ці півтора місяці минулого року вона набрала трохи більше 1000 рейтингових очок. Відповідно, цього сезону їх потрібно захищати. 325 пунктів за торішній фінал у Сан-Дієго вже "згоріли", що призвело до втрати Костюк статусу першої ракетки України.

В Індіан-Веллсі Марті довелося захищати 390 очок за півфінал у минулому сезоні. Можна сказати, що їй пощастило з сіткою. Адже десята ракетка світу Паула Бадоса, з якою киянка могла зустрітися у третьому колі, знялася зі змагань.

Завдяки цьому, Костюк у другому та третьому раундах (перше вона, як і Світоліна, пропускала через посів) зустрілася з представницями третього ешелону американського тенісу Робін Монтгомері та Керолайн Доулгайд, і впевнено їх переграла. А ось представниця першої десятки світового рейтингу, китаянка Чжен Ціньвень, не мала серйозних проблем із самою Мартою.

Марта Костюк Getty images

Четверте коло можна вважати пристойним результатом для Костюк, якби не необхідність захищати минулорічні очки. В рейтингу Марта опустилася на 5 позицій, на 29 рядок.

Ястремська, Калініна і всі-всі-всі

Даяна Ястремська другий турнір поспіль у третьому колі поступилася Ізі Швьонтек. Знову без варіантів. Навряд чи можна цим дорікнути українці, адже зрозуміло, що проти технічної, розумної гри Швьонтек ультраатакуючий теніс Ястремської може принести перемогу в одному випадку: якщо в неї "полетить". На жаль, ані в Дубаї, ані в Індіан-Веллсі цього не сталося.

За перемогу над китаянкою Юань Юе й особливо за розгром 32 ракетки світу, туніски Онс Жабер, Даяну варто похвалити. Падіння після Australian Open у восьмий десяток рейтингу не стало вироком, і потроху Ястремська підіймається у жіночій табелі про ранги. Поточного тижня вона розташовується на 42 позиції.

У Ангеліни Калініної, навпаки, після несподіваного виходу на початку січня в півфінал на "п’ятисотнику" у Брісбені, спостерігається спад з поразками у перших колах у Досі та Дубаї. Ось і в Індіан-Веллсі вона поступилася уже на старті далеко не найсильнішій суперниці, італійці Лучії Бронцетті.

У оновленому рейтинг-листі Калініна перебуває на 55 місці.

Варто звернути увагу на українок, які не пройшли кваліфікацію в Індіан-Веллсі. Точніше, на одну українку, Юлія Стародубцеву. Адже Дар’я Снігур програла свій матч кваліфікації японці Іто та поїхала до Європи грати звичні турніри рівня ITF.

Стародубцева після поразки в півфіналі кваліфікації Індіан-Веллса від Клер Лю продовжила жахливу статистику: 2 перемоги в останніх 13 матчах. Результат дивний і несподіваний. Адже на початку жовтня Стародубцева дійшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні, де дала бій Коко Гофф. Неозброєним оком був помітний прогрес у подачі Юлії та гостроті її форхенду. І все в один момент кудись поділося.

Зараз Стародубцева грає кваліфікацію на наступному "тисячнику", у Маямі, де змогла перемогти ветеранку Варвару Лепченко. Чи стане ця звитяга початком виходу із кризи, поки під питанням.

У парних змаганнях Людмила Кіченок із американкою Софією Кенін дійшли до чвертьфіналу. Останні три сезони Людмила грала здебільшого у дуеті з Альоною Остапенко. Саме з латвійкою минулого року українка виграла US Open і виступила у фіналі Australian Open.

Однак пара розпалася, і на старті поточного сезону Людмила грала з різними партнерками, зокрема зі своєю сестрою-близнючкою Надією. Останні три турніри Кіченок виступає у дуеті з Кенін. В Індіан-Веллсі вдалося виграти два матчі й дати бій у чвертьфіналі першим сіяним Синякова/Таунсенд. Це може свідчити про набуття зіграності пари, більше ясності внесуть наступні змагання.

Людмила Кіченок (ліворуч) і Софія Кенін Instagram Людмили Кіченок

"Нейтральний" фінал

З вирішальним матчем жіночого одиночного розряду українським вболівальникам відверто не пощастило. Спостерігати за суперечкою представниць двох країн-агресорок навряд у когось було бажання. Мірра Андрєєва у трисетовому матчі здолала Аріну Сабалєнку.

Однак висновки з цього поєдинку зробити точно варто. Вони не є втішними. 17-річна Андрєєва, вигравши два поспіль турніри серії WTA 1000, увірвалася у першу десятку рейтингу. Якщо не станеться форс-мажору, на кшталт важкої травми або зіркової хвороби, росіянка стане грізною силою в жіночому тенісі всерйоз і надовго.

В Індіан-Веллсі вона почергово перемогла Рибакіну, Світоліну, Швьонтек та Сабалєнку. У Дубаї три тижні тому – першу та третю з цього списку. Ані техніка польки, ані груба сила казахстанки та білоруски, ані спеціалізація українки на росіянках не змогли зупинити Андрєєву. Для свого віку вона грає дуже стабільно та виважено, а її бекхенд є одним з найкращих, якщо не найкращим, у всьому WTA-турі.

Сабалєнка, незважаючи на поразку у фіналі, продовжує впевнено очолювати жіночій рейтинг. У найближчому майбутньому їй ніхто не загрожує, включно з Андрєєвою.

Швьонтек знову без титулу

Зрозуміло, що невдалим виступ польки можна називати лише за її власними мірками. Минулорічний титул їй захистити не вдалося: завадила Андрєєва у півфіналі. На тій же стадії Швьонтек вилетіла у Досі трохи більше місяця тому, на турнірі, де раніше три роки поспіль вона перемагала. Та й взагалі, останній трофей Іги датується початком червня минулого року. Тоді їй підкорився Ролан Гаррос.

Дехто може кинути камінь у город Швьонтек, заявивши, що поки вона носила на кепці стрічку з українським прапором і не дружила з улюбленицею білоруського диктатора Сабалєнкою, то й турніри вигравала, й у рейтингу лідирувала. Їх можна зрозуміти, але, скоріш за все, причина у допінговій справі польки, яка прогриміла на початку осені. Швьонтек втратила психологічну впевненість та стабільність у грі, а без цього у сучасному жіночому тенісі важко.

Іга Швьонтек Getty images

За місяць стартує грунтовий сезон, який стане лакмусовим папірцем справжнього стану Іги. Минулого року вона виграла абсолютно всі великі турніри на улюбленому покритті: Мадрид, Рим і Ролан Гаррос, тому захищати доведеться аж 4000 очок.

Непоказний виступ американок

На домашньому турнірі тенісистки з США нічим не вразили. Почасти цьому сприяв жереб, який відправив у одну чверть сітки трьох представниць першої десятки рейтингу: Коко Гофф, Медісон Кіз та Емму Наварро.

Наварро поступилася у третьому колі Донні Векич. Гофф програла Белінді Бенчич, яка починає повертатися на свій звичний рівень після народження дитини й вибила з турніру ще Аманду Анісімову, переможницю "тисячника" у Досі.

Тільки Кіз, залікувавши травму підколінного сухожилля, змогла дістатися до півфіналу. Але лише для того, щоб отримати справжнє побиття від Сабалєнки як реванш за фінал Australian Open. Вдруге у своїй кар’єрі Медісон змогла взяти за матч усього один гейм. Правда, Кіз залишається лідеркою у Чемпіонській гонці, тобто, за очками, набраними у поточному сезоні.

Джессіка Пегула, як уже було сказано вище, у четвертому колі програла Еліні Світоліній.

Що далі?

Тепер з Каліфорнії тенісистки переїжджають до Флориди, а конкретно – до Маямі. Уже у вівторок, 18 березня, тут стартує другий поспіль американський турнір серії WTA 1000, чинною чемпіонкою якого є Даніель Коллінз зі США.