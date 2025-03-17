Чвертьфінал Світоліної, "нейтральний" вирішальний матч: огляд подій турніру в Індіан-Веллсі
Найкращі тенісистки світу останні два тижні провели у США, на півдні Каліфорнії, у невеличкому містечку Індіан-Веллс, де проходив турнір серії WTA 1000 під офіційною назвою BNP Paribas Open.
На відміну від двох попередніх спарених "тисячників" у Досі та Дубаї, кожен з яких проводився протягом семи днів, змагання було розраховане на півтора тижні, тож спортсменки мали достатньо часу на відновлення після складних матчів. І це одразу позначилося на результатах. Сенсацій сталося відносно небагато, хоч титул здобула представниця другої десятки рейтингу.
Українські уболівальники тенісу не залишилися без позитивних емоцій. Розповімо про найважливіше і розпочнемо зі співвітчизниць.
Наші
Чвертьфінал Світоліної
Найкраще з українських тенісисток виступила Еліна Світоліна, дійшовши до чвертьфіналу. Вона є наразі першою ракеткою країни, проте лютий провела невдало, завершивши турніри у Досі та Дубаї на стадії другого кола. До того ж, Еліна отримала не найпростіший жереб. Їй випало послідовно грати з трьома господарками кортів, що апріорі означало прихильність глядачів до суперниць. Дві з американок ще й були представницями топ-20 рейтингу WTA.
Однак труднощі ніколи не лякали Світоліну. Стартувавши з другого кола (перше вона, як і всі сіяні гравчині, пропускала), українка спочатку зіграла три сети з Ешлін Крюгер. Могла впоратися й у двох, але не реалізувала два матч-пойнти у другій партії. Третю Еліна забрала на класі.
Так само на класі вона перемогла й 14 ракетку світу Даніель Коллінз. Суперниця через пошкодження не виступала більше місяця, і цю відсутність змагального тонусу Світоліна повністю використала завдяки стабільній грі на задній лінії.
Далі вже чекала одна з найнезручніших суперниць для Еліни, Джессіка Пегула, четверта ракетка світу. З восьми попередніх очних матчів Світоліна виграла лише два. Глибокі удари американки під задню лінію перед багатьма опонентками ставлять серйозні проблеми.
Перший сет Пегула виграла 7:5. Проте надалі одеситка віднайшла власну стабільність, а її різані удари раз по раз заганяли суперницю у глухий кут. За наступні дві партії четверта ракетка світу спромоглася взяти лише три гейми. Навіть перерва на дощ їй не допомогла.
У чвертьфіналі на Світоліну очікувало принципове протистояння з 17-річною росіянкою Міррою Андрєєвою. Від початку повномасштабного вторгнення українка виграла 9 з 10 дуелей у представниць країни-агресорки. Але цього разу не склалося.
Андрєєва три тижні тому здобула свій перший титул рівня WTA 1000 у Дубаї, обігравши на шляху до нього представниць чільної десятки рейтингу Ігу Швьонтек та Єлену Рибакіну.
На жаль, не стала на заваді й Світоліна. Лише старт поєдинку був рівним, надалі трохи кращою була росіянка.
Не хотілося б критикувати Еліну за в цілому вдалий для неї турнір, однак варто сказати, що далеко не вперше вона виходить на матч проти суперниці з нестандартним стилем гри без конкретного плану з нейтралізації її сильних сторін.
Головною зброєю Андрєєвої на корті є бекхенд – удар зліва. Незважаючи на юність росіянки, факт уже всім відомий. Вкрай небезпечно такій суперниці постійно грати під ліву руку. А саме цим весь матч і займалася Світоліна. І постійно отримувала удари навиліт зліва по лінії. Якщо б Еліна від початку матчу завантажувала праву, слабшу руку суперниці, результат міг бути іншим.
Питання до тренера Світоліної, Ендрю Беттлза, щодо стратегії на матчі періодично виникали 7-8 років тому. Залишаються вони й зараз, під час їхньої другої співпраці.
В цілому ж, повторимось, турнір для Еліни склався успішно й вона піднялася на 22 місце світового рейтингу.
Відносна невдача Костюк
Для Марти Костюк проміжок часу з кінця лютого по середину квітня є дуже важливим. Саме за ці півтора місяці минулого року вона набрала трохи більше 1000 рейтингових очок. Відповідно, цього сезону їх потрібно захищати. 325 пунктів за торішній фінал у Сан-Дієго вже "згоріли", що призвело до втрати Костюк статусу першої ракетки України.
В Індіан-Веллсі Марті довелося захищати 390 очок за півфінал у минулому сезоні. Можна сказати, що їй пощастило з сіткою. Адже десята ракетка світу Паула Бадоса, з якою киянка могла зустрітися у третьому колі, знялася зі змагань.
Завдяки цьому, Костюк у другому та третьому раундах (перше вона, як і Світоліна, пропускала через посів) зустрілася з представницями третього ешелону американського тенісу Робін Монтгомері та Керолайн Доулгайд, і впевнено їх переграла. А ось представниця першої десятки світового рейтингу, китаянка Чжен Ціньвень, не мала серйозних проблем із самою Мартою.
Четверте коло можна вважати пристойним результатом для Костюк, якби не необхідність захищати минулорічні очки. В рейтингу Марта опустилася на 5 позицій, на 29 рядок.
Ястремська, Калініна і всі-всі-всі
Даяна Ястремська другий турнір поспіль у третьому колі поступилася Ізі Швьонтек. Знову без варіантів. Навряд чи можна цим дорікнути українці, адже зрозуміло, що проти технічної, розумної гри Швьонтек ультраатакуючий теніс Ястремської може принести перемогу в одному випадку: якщо в неї "полетить". На жаль, ані в Дубаї, ані в Індіан-Веллсі цього не сталося.
За перемогу над китаянкою Юань Юе й особливо за розгром 32 ракетки світу, туніски Онс Жабер, Даяну варто похвалити. Падіння після Australian Open у восьмий десяток рейтингу не стало вироком, і потроху Ястремська підіймається у жіночій табелі про ранги. Поточного тижня вона розташовується на 42 позиції.
У Ангеліни Калініної, навпаки, після несподіваного виходу на початку січня в півфінал на "п’ятисотнику" у Брісбені, спостерігається спад з поразками у перших колах у Досі та Дубаї. Ось і в Індіан-Веллсі вона поступилася уже на старті далеко не найсильнішій суперниці, італійці Лучії Бронцетті.
У оновленому рейтинг-листі Калініна перебуває на 55 місці.
Варто звернути увагу на українок, які не пройшли кваліфікацію в Індіан-Веллсі. Точніше, на одну українку, Юлія Стародубцеву. Адже Дар’я Снігур програла свій матч кваліфікації японці Іто та поїхала до Європи грати звичні турніри рівня ITF.
Стародубцева після поразки в півфіналі кваліфікації Індіан-Веллса від Клер Лю продовжила жахливу статистику: 2 перемоги в останніх 13 матчах. Результат дивний і несподіваний. Адже на початку жовтня Стародубцева дійшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні, де дала бій Коко Гофф. Неозброєним оком був помітний прогрес у подачі Юлії та гостроті її форхенду. І все в один момент кудись поділося.
Зараз Стародубцева грає кваліфікацію на наступному "тисячнику", у Маямі, де змогла перемогти ветеранку Варвару Лепченко. Чи стане ця звитяга початком виходу із кризи, поки під питанням.
У парних змаганнях Людмила Кіченок із американкою Софією Кенін дійшли до чвертьфіналу. Останні три сезони Людмила грала здебільшого у дуеті з Альоною Остапенко. Саме з латвійкою минулого року українка виграла US Open і виступила у фіналі Australian Open.
Однак пара розпалася, і на старті поточного сезону Людмила грала з різними партнерками, зокрема зі своєю сестрою-близнючкою Надією. Останні три турніри Кіченок виступає у дуеті з Кенін. В Індіан-Веллсі вдалося виграти два матчі й дати бій у чвертьфіналі першим сіяним Синякова/Таунсенд. Це може свідчити про набуття зіграності пари, більше ясності внесуть наступні змагання.
"Нейтральний" фінал
З вирішальним матчем жіночого одиночного розряду українським вболівальникам відверто не пощастило. Спостерігати за суперечкою представниць двох країн-агресорок навряд у когось було бажання. Мірра Андрєєва у трисетовому матчі здолала Аріну Сабалєнку.
Однак висновки з цього поєдинку зробити точно варто. Вони не є втішними. 17-річна Андрєєва, вигравши два поспіль турніри серії WTA 1000, увірвалася у першу десятку рейтингу. Якщо не станеться форс-мажору, на кшталт важкої травми або зіркової хвороби, росіянка стане грізною силою в жіночому тенісі всерйоз і надовго.
В Індіан-Веллсі вона почергово перемогла Рибакіну, Світоліну, Швьонтек та Сабалєнку. У Дубаї три тижні тому – першу та третю з цього списку. Ані техніка польки, ані груба сила казахстанки та білоруски, ані спеціалізація українки на росіянках не змогли зупинити Андрєєву. Для свого віку вона грає дуже стабільно та виважено, а її бекхенд є одним з найкращих, якщо не найкращим, у всьому WTA-турі.
Сабалєнка, незважаючи на поразку у фіналі, продовжує впевнено очолювати жіночій рейтинг. У найближчому майбутньому їй ніхто не загрожує, включно з Андрєєвою.
Швьонтек знову без титулу
Зрозуміло, що невдалим виступ польки можна називати лише за її власними мірками. Минулорічний титул їй захистити не вдалося: завадила Андрєєва у півфіналі. На тій же стадії Швьонтек вилетіла у Досі трохи більше місяця тому, на турнірі, де раніше три роки поспіль вона перемагала. Та й взагалі, останній трофей Іги датується початком червня минулого року. Тоді їй підкорився Ролан Гаррос.
Дехто може кинути камінь у город Швьонтек, заявивши, що поки вона носила на кепці стрічку з українським прапором і не дружила з улюбленицею білоруського диктатора Сабалєнкою, то й турніри вигравала, й у рейтингу лідирувала. Їх можна зрозуміти, але, скоріш за все, причина у допінговій справі польки, яка прогриміла на початку осені. Швьонтек втратила психологічну впевненість та стабільність у грі, а без цього у сучасному жіночому тенісі важко.
За місяць стартує грунтовий сезон, який стане лакмусовим папірцем справжнього стану Іги. Минулого року вона виграла абсолютно всі великі турніри на улюбленому покритті: Мадрид, Рим і Ролан Гаррос, тому захищати доведеться аж 4000 очок.
Непоказний виступ американок
На домашньому турнірі тенісистки з США нічим не вразили. Почасти цьому сприяв жереб, який відправив у одну чверть сітки трьох представниць першої десятки рейтингу: Коко Гофф, Медісон Кіз та Емму Наварро.
Наварро поступилася у третьому колі Донні Векич. Гофф програла Белінді Бенчич, яка починає повертатися на свій звичний рівень після народження дитини й вибила з турніру ще Аманду Анісімову, переможницю "тисячника" у Досі.
Тільки Кіз, залікувавши травму підколінного сухожилля, змогла дістатися до півфіналу. Але лише для того, щоб отримати справжнє побиття від Сабалєнки як реванш за фінал Australian Open. Вдруге у своїй кар’єрі Медісон змогла взяти за матч усього один гейм. Правда, Кіз залишається лідеркою у Чемпіонській гонці, тобто, за очками, набраними у поточному сезоні.
Джессіка Пегула, як уже було сказано вище, у четвертому колі програла Еліні Світоліній.
Що далі?
Тепер з Каліфорнії тенісистки переїжджають до Флориди, а конкретно – до Маямі. Уже у вівторок, 18 березня, тут стартує другий поспіль американський турнір серії WTA 1000, чинною чемпіонкою якого є Даніель Коллінз зі США.