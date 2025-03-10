Світоліна розібралася з Коллінз і зіграє у четвертому колі турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна обіграла американку Даніель Коллінз у третьому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Гра розпочалася прогнозовано. Коллінз намагалася за найменшої можливості атакувати, Світоліна відповідала контрдіями.
У п'ятому геймі стартової партії Еліні вдалося зробити перший брейк. Наступна подача українки фактично стала вирішальною в грі. Рахунок довго коливався на "більше-менше", зрештою, Світоліній вдалося втримати цей гейм. Після цього Коллінз втратила ритм гри й наша тенісистка легко довела сет до перемоги, 6:2.
Друга партія розпочалася так, як закінчилася попередня. Українка повела 4:0, і тільки тут її суперниця змогла взяти перший для себе гейм. Трохи похвилюватись наших уболівальників одеситка змусила, не подавши з першої спроби на матч. Однак із другої все вийшло. Завершила гру Еліна ефектним ейсом.
Світоліна за гру 4 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 2 помилки на подачі та 1 брейк.
Еліна Світоліна (23, Україна) – Даніель Коллінз (14, США) 6:2, 6:4
Це була третя зустріч суперниць. Перші дві залишилися за американкою.
У наступному колі турніру Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США.
Нагадаємо, що раніше до четвертого раунду змагань в Індіан-Веллсі вийшла Марта Костюк, яка перемогла іншу американку Керолайн Доулгайд.