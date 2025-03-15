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"Нейтралок" зупинити не вдалося: в Індіан-Веллсі визначилися фіналістки

Станіслав Матусевич — 15 березня 2025, 11:44
Нейтралок зупинити не вдалося: в Індіан-Веллсі визначилися фіналістки
Іга Швьонтек
Getty images

Стали відомі фіналістки на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Мірра Андрєєва (11, -), та Аріна Сабалєнка (1, -).

Чинна чемпіонка змагань Іга Швьонтек (2) не зуміла впоратися з 17-річною росіянкою Андрєєвою – 6:7(1), 6:1, 3:6, і перервала свою 10-матчеву переможну серію в Індіан-Веллсі. Три тижні тому полька програла "нейтральній" спортсменці у чвертьфіналі турніра в Дубаї.

У свою чергу, Андрєєва перемагає вже 11 матчів поспіль і стала п'ятою тенісисткою в історії, яка досягла фіналу в Індіан-Веллсі у віці до 18 років.

У другому півфіналі Аріна Сабалєнка розгромила Медісон Кіз із рахунком 6:0, 6:1. Американка вдруге у кар'єрі провела матч, у якому взяла лише 1 гейм. Цікаво, що вперше це сталося теж в Індіан-Веллсі три роки тому. Тоді Медісон нічого не змогла протиставити Ізі Швьонтек.

Сабалєнка взяла у Кіз реванш за січневу поразку в фіналі Australian Open, а в цілому обіграла суперницю вп'яте за сім матчів. Білоруська тенісистка здобула уже 20 перемог над суперницями з топ-5 рейтингу. Жодна з діючих тенісисток не має такої кількості.

Фінальна пара:

16.03 Аріна Сабалєнка (-) – Мірра Андрєєва (-)

Фіналістки грали між собою 5 разів, рахунок 4:1 на користь білоруски. Цього сезону вона вже перемагала росіянку у півфіналі в Брісбені та у четвертому колі Australian Open.

Нагадаємо, що напередодні в Індіан-Веллсі визначилися фіналісти у чоловічому одиночному розряді.

BNP Paribas Open Індіан-Веллс Медісон Кіз Іга Швьонтек Міра Андрєєва WTA 1000 Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

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