Світоліна не без проблем вийшла у третє коло Індіан-Веллсу

Еліна Світоліна здолала опір американки Ешлін Крюгер у другому колі представницького турніру в американському Індіан-Веллсі.

Трисетовий поєдинок тривав понад 2 години (2:12) й завершився з рахунком 6:1, 6:7 (8), 6:3 на користь першої ракетки України.

Світоліна виконала 3 подачі навиліт, припустилася 6 невимушених помилок і реалізувала 8 брейк-пойнтів з 11.

Перший сет пройшов за відчутної переваги української тенісистки, Світоліна реалізувала 3 брейк-пойнти та забрала сет з рахунком 6:1. Слід відзначити жахливий відсоток першої подачі в американки – 43.

У другому сеті Крюгер подавала значно краще (64% – перша подача), що принесло результат. Дівчата тричі забирали подачу суперниці, а партія перейшла в тай-брейк, на якому перша ракетка України мала два матчболи, однак не змогла їх реалізувати. 7:6 (10:8) – сет за американкою.

Третю партію Світоліна розпочала з виграного гейму на подачі Крюгер. У 5 геймі ще один брейк і за рахунку 5:1 мала 4 матчболи на подачі американки, які не реалізувала. У наступному розіграші Світоліна знову змогла використати 2 матчболи та віддала подачу. Однак уже в наступному геймі завершила гру.

Суперниця Світоліна по матчу 3 кола визначиться в американському протистоянні Коллінз – Баптіст.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 8 березня

Еліна Світоліна (23, Україна) – Ешлін Крюгер (41, США) 6:1, 6:7 (8), 6:3

Нагадаємо, також матчі другого кола виграли Марта Костюк і Даяна Ястремська. Киянка розгромила представницю США Монтгомері (6:1, 6:3), а одеситка не менш упевнено перемогла Унс Жабер (6:3, 6:1).